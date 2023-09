Moc męskiej pielęgnacji płynąca prosto z drzew

Moda na zimę. Ciepłe swetry i klasyka w nowym wydaniu. To będzie modne

Koniec sięgania po kosmetyki swojej partnerki – oto seria dedykowana mężczyznom, którzy pragną skutecznych i prostych rozwiązań w pielęgnacji twarzy. Męska skóra może być przesuszona, zmęczona czy mieć tendencję do błyszczenia się, ale przede wszystkim charakteryzuje się inną strukturą i specyficznymi potrzebami. Nowa seria produktów YOPE MEN odpowiada na te potrzeby, wykorzystując wyjątkowe składniki aktywne, pozyskiwane z natury i mocy drzew.

Żel do Mycia Twarzy „Energia Oczyszczenia” to doskonały wybór dla każdego typu skóry, gwarantuje prawdziwą moc oczyszczania bez uczucia wysuszenia czy ściągnięcia. Wykorzystuje wyjątkowe składniki aktywne, w tym fitoncydy z drzewa Sugi, które efektywnie odnawiają skórę i pozwalają jej oddychać. Żel nie tylko dokładnie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, ale także pomaga w utrzymaniu jej naturalnej równowagi lipidowej, pozostawiając uczucie świeżości i komfortu.

Krem do Twarzy „Siła Regeneracji” to klucz do zdrowego i młodzieńczego wyglądu, bez oznak zmęczenia. Zawiera unikatowy kompleks bioceramidów i olej z baobabu. Składniki te regenerują skórę oraz niwelują oznaki zmęczenia. Dodatkowo, ekstrakt z drzewa Sugi działa przeciwzmarszczkowo i pomaga utrzymać doskonały wygląd cery.

Krem do Twarzy „Moc Nawilżenia” zapewni długotrwałe nawilżenie i ukoi podrażnioną skórę, nawet po goleniu. Ma bogaty skład - zawiera morski hialuron, który kontroluje wydzielanie sebum i zmniejsza widoczność porów. Kompleks fitoemolientów, który przywraca skórze komfort, pozostawiając ją miękką, nawilżoną i zadbaną przez cały dzień. Lekka konsystencja kremu sprawia, że szybko się wchłania i redukuje świecenie się twarzy, a przy tym nie obciąża.

Kremy sprzedawane są w opakowaniach o pojemności 50 ml, a żel w 150 ml. Produkty zostały przebadane dermatologicznie, a przy ich powstawaniu i testach nie ucierpiało żadne zwierzę.

i Autor: Materiały prasowe YOPE

