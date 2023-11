Moda dla zmarzluchów. Te ubrania Cię rozgrzeją

W tym sezonie oferta została zaktualizowana, aby jeszcze bardziej ułatwić nasze codzienne życie. Zastosowano nowe materiały, które mają zapewnić większy komfort oraz poszerzono gamę dostępnych wzorów i kolorów. Oprócz charakterystycznej bielizny termicznej, UNIQLO prezentuje także bogatą ofertę ubrań i akcesoriów, wykorzystujących technologię HEATTECH. Dzięki niej, utrzymasz ciepło i komfort nawet w mroźną, zimową pogodę.

Lekki, cienki i ciepły materiał

Nowością w linii damskiej jest golf HEATTECH Ultra Light, wykonany z najcieńszego materiału HEATTECH, jaki do tej pory istniał. Zastosowanie ultracienkich włókien sprawia, że jest on o około 20% lżejszy niż tradycyjna odzież termiczna HEATTECH. Specjalna technika dziergania cienkiej przędzy, pomaga w zatrzymywaniu ciepła. Dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej materiał, gwarantuje takie samo poczucie komfortu termicznego, jak tradycyjne produkty HEATTECH. Nowe modele można nosić zarówno jako bieliznę termiczną, jak i jako warstwę wierzchnią, co czyni je niezwykle wszechstronnymi w stylizacjach na chłodniejsze pory roku.

Produkty damskie - Zmiany w specyfikacjach i metodzie dziergania dla większego komfortu

Standardowa odzież termiczna HEATTECH posiada teraz nadrukowane metki dla większej wygody. W tym roku poszerzono również dostępną gamę kolorów. Linia HEATTECH Extra Warm Seamless Ribbed wprowadzona w zeszłym roku, posiada teraz ulepszone specyfikacje dziergania, co sprawia, że jest mniej podatna na mechacenie, zachowując jednocześnie swoją charakterystyczną miękkość. Zastosowany materiał został również unowocześniony i zawiera w składzie nylon, pochodzący z recyklingu.

Produkty męskie - Zaktualizowane materiały i bogate warianty kolorystyczne

Materiał do produkcji odzieży termicznej HEATTECH został zamieniony na poliester z recyklingu. W tym roku poszerzono dostępną gamę kolorystyczną produktów, włącznie z serią koszulek bawełnianych z długim rękawem typu Crew Neck (Extra Warm), co zwiększa możliwości stylizacji. Linia HEATTECH Ultra Warm została ulepszona o nowy materiał. Do produkcji wykorzystuje się specjalną technikę dziergania, która zatrzymuje więcej powietrza, sprawiając, że jest on miękki i lekki, zachowując przy tym poziom ciepła, znany z linii Ultra Warm.

Pierwsza kolekcja świąteczna od "Princesse tam tam"

Francuska marka "Princesse tam tam" dołącza do oferty linii HEATTECH z nową kolekcją świąteczną. "Princesse tam tam" specjalizuje się w tworzeniu odzieży o oryginalnych wzorach i żywej palecie barw, a nowa linia obejmuje charakterystyczne dla marki zestawienia kolorystyczne. Do oferty dodano nowe produkty: bezszwowy, prążkowany golf oraz skarpetki. Premiera nowych produktów zaplanowana jest na 10 listopada.

HEATTECH - wybór specjalistów ze świata mody

Podczas wydarzenia Paris Fashion Week - Jesień/Zima 2023-24, które zgromadziło specjalistów branży modowej z całego świata, UNIQLO przeprowadziło ankietę na temat produktów UNIQLO i HEATTECH. Wyniki pokazują, że wskaźnik użytkowania HEATTECH wzrósł o 25,5% w porównaniu z poprzednim badaniem, co wskazuje na rosnący udział rynkowy na całym świecie. Na pytanie, co respondenci cenią w HEATTECH, najczęstszą odpowiedzią było to, że jest on ciepły, a jednocześnie cienki. Ankietowani wskazali, że noszą HEATTECH, ponieważ chcą zachować ciepło, a jednocześnie cieszyć się modą w okresie zimowym.

Spośród respondentów, którzy zadeklarowali, że noszą ubrania HEATTECH, 70,6% stwierdziło, że zaczęło je nosić w ciągu ostatnich trzech lat. Niektórzy ankietowani jako powody wskazali koszty energii, rosnące ceny oraz zmiany temperatur. Fakt ten wskazuje na to, że trendy zakupowe dotyczące HEATTECH, były w pewnym stopniu powiązane z kryzysem energetycznym z ubiegłego roku. Ponadto, na pytanie, jak często noszą HEATTECH, około połowa respondentów odpowiedziała, że nosi go na co dzień, co wskazuje, że w ciągu ostatnich trzech lat HEATTECH szybko stał się nieodzownym elementem w garderobach klientów.

i Autor: Materiały prasowe UNIQLO

