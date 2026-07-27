Moda, która buduje coś więcej

Tym razem marka łączy siły z Sky High Farm Goods – projektem założonym przez artystów: Dana Colena i Daphne Seybold, którzy poprzez modę wspierają działalność organizacji non-profit Sky High Farm oraz działania na rzecz regeneracyjnego rolnictwa i sprawiedliwego dostępu do żywności. Choć Levi's® i Sky High Farm Goods wywodzą się z różnych środowisk, łączy je podobne podejście do projektowania – oparte na autentyczności, pracy u podstaw i przekonaniu, że ubrania mogą nieść ze sobą coś więcej niż tylko estetykę.

Efektem współpracy jest 8-elementowa kolekcja zbudowana wokół zupełnie nowych sylwetek, które reinterpretują charakterystyczne kody obu marek przez pryzmat klasycznego workwearu. W centrum kolekcji znalazły się Farmers' Jean oraz nowa interpretacja kultowej kurtki Levi’s® Type III Zip Trucker Jacket, którym towarzyszą m.in. Farmers' Chore Coat, kamizelka robocza, ogrodniczki i torba Gardening Tote. Charakter kolekcji podkreślają detale zaprojektowane specjalnie na potrzeby tej współpracy – reinterpretacja kultowego Levi's® L-Tab z motywem Cloud S, potrójne szwy oraz haft Strawberry Moon, będący jednym z rozpoznawalnych symboli Sky High Farm Goods.

Równie świadomie dobrano materiały. Kolekcja powstała z bawełny organicznej oraz transitional cotton – surowca pochodzącego z upraw przechodzących na metody organiczne i regeneracyjne. To naturalne rozwinięcie podejścia obu marek, dla których odpowiedzialna produkcja jest integralną częścią procesu projektowego.

Mocnym elementem projektu jest również kampania autorstwa Bena Solomona i fotografa Ilyi Lipkina. Zamiast pokazywać kolekcję w oczywistym otoczeniu, twórcy przenoszą elementy farmy na ulice nowojorskiego SoHo, zestawiając wiejski krajobraz z miejską architekturą. Efektem są wyraziste kadry, które nie tylko przyciągają uwagę, ale również opowiadają o często pomijanej relacji między miejscem, w którym powstaje żywność, a miastem, w którym jest konsumowana. Kampania przypomina, że oba te światy są ze sobą znacznie bardziej powiązane, niż mogłoby się wydawać.

Premierze kolekcji towarzyszył jednodniowy Farmers Market na Bond Street w Nowym Jorku. Levi's® i Sky High Farm Goods oddały przestrzeń lokalnym farmerom, producentom żywności i organizacjom społecznym, które mogły bezpłatnie zaprezentować swoją działalność, zachowując cały dochód ze sprzedaży. Farmers Market był czymś więcej niż premierą kolekcji, stał się

kolejnym elementem wspólnej wizji obu marek, pokazując, że moda może być punktem wyjścia do budowania społeczności i wspierania lokalnych inicjaty

Autor: Levi's/ Materiały prasowe

Autor: Levi's/ Materiały prasowe