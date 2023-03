Moda na wiosnę 2023. Te kolory ubrań będą prawdziwym hitem! Polska marka odzieżowa wyznacza nowe trendy

Rusza Program Atopowe Wsparcie od Avène. Do wygrania 3-tygodniowy pobyt dziecka z rodzicem w Centrum Hydroterapii w Avène we Francji

Jakie kolory będą modne wiosną 2023?

Wiosenna kolekcja polskiej marki modowej Flawless to powiew świeżości i barw, obok których ciężko przejść obojętnie. Po długiej i szarej zimie czas na zmiany. Także w naszych garderobach. W ofercie marki zobaczymy więc całą paletę wiosennych kolorów, wśród których znajdziemy między innymi błękit, lawendę, szałwię czy róż. W połączeniu z minimalistycznymi bluzami tworzą ponadczasowe, klasyczne modele w odświeżonym, wiosennym wydaniu.

Kolorowe akcenty wiosennej kolekcji dopełnione są neutralnymi paletami barw, w których królują odcienie brązu, beżu czy ecru. Nie zabraknie też klasyków, jak bawełnianych t-shirtów, który marka produkuje z trwałej i bardzo przyjemnej tkaniny bawełnianej, szytej na zamówienie.

Nowa kolekcja Flawness na wiosnę 2023

Premiera nowej kolekcji Flawless 8 marca ma też symboliczny wymiar. Do udziału w sesji zdjęciowej marka zaprosiła przyjaciółki i współpracowniczki, które od lat stoją za sukcesem brandu z Warszawy. Marka tworzona jest przez kobiety, które na każdym etapie produkcji i sprzedaży, z pasją i zaangażowaniem, tworzą produkty dla kobiet. Obecność na rynku od 2016 roku pozwoliła na poznanie potrzeb Polek, które pragną wyglądać nowocześnie i niebanalnie, a zarazem czuć się wygodnie i komfortowo na co dzień.

W wiosennej kolekcji Flawless obok minimalistycznych i oversizowych bluz, a także wygodnych spodni dresowych, znajdziemy też nowości na które warto zwrócić uwagę. To przede wszystkim moherowe kardigany czy oversizowa koszula z raglanowymi rękawami. Nie zabraknie też długich spódnic, klasycznych longsleevów czy t-shirtów uszytych z bardzo trwałej, miękkiej bawełny. Wszystko to z metką Made in Poland i pasją do tworzenia ubrań, które dodają pewności siebie.