Moda na wygodę! Miejskie trendy z Lee Cooper

Lee Cooper to marka z długą i bogatą historią. Dziś Lee Cooper to nie tylko świetne i kultowe jeansy, ale także modne buty, które doskonale wpisują się w miejskie trendy – tenisówki, trampki i sneakersy dla niej i dla niego.

Wiosna z Lee Cooper

Współczesna moda pozwala na łączenie sportowych butów praktycznie z każdą stylizacją. Świetnie wyglądają z jeansami, sukienkami czy bardziej swobodnymi garniturami. Miłośników dobrego designu cieszy fakt, iż nowe modele tych butów są projektowane w zgodzie aktualnymi trendami. A dzięki temu, że stworzone zostały z myślą o wygodzie, można w nich przechodzić cały dzień bez uczucia zmęczenia. Ponadto to modowa inwestycja na lata – zawsze będą na topie, można je dopasować do różnych trendów, a modele w neutralnych kolorach, takich jak biel, beż czy czerń, to klasyka, która nigdy nie traci na aktualności.

Piątka ‘z mody’ dla niej!

Na początek klasyczne trampki z cholewką sięgająca nad kostkę, co dodaje im charakteru i zapewnia dodatkowe wsparcie dla stopy (model LCW-23-44-1627L). Ich gumowa, grubsza podeszwa gwarantuje dobrą przyczepność oraz amortyzację podczas chodzenia. Klasyczna biel to zaś kolor tak uniwersalny, że pozwala na łatwe dopasowanie do różnych stylizacji. Alternatywą są natomiast niskie trampki na białej podeszwie i z białymi sznurówkami w zwierzęcy wzór – beżowe cętki (model LCW-25-02-3330L). Jest on jednak subtelny, przez co sprawdzi się niemal do każdego outfitu. Jeśli ‘róż i już’, to koniecznie z fuksjowymi trampkami Lee Cooper na stopach (model LCW-25-44-3213L). Ich intensywny kolor doskonale kontrastuje z białymi elementami – grubą podeszwą i gumowym noskiem. Trampki mają widoczne wyhaftowane na boku logo. Miłośniczki kolorów powinny także zwrócić uwagę trampki na wysokiej białej gumowej platformie, z tekstylnego materiału w kolorową kratkę (model LCW-25-31-3441L). A jeśli nie klasyczne sportowe buty, to może wsuwane, na grubej, oplecionej sznurkiem podeszwie w stylu espadryli (model LCW-25-08-2638L)? Ich biała tkaninowa cholewka ozdobiona została subtelnym haftowanym kwiatowym wzorem, co dodaje im uroku i kobiecego charakteru.

Piątka ‘z mody’ dla niego!

W linii męskiej nie mogło zabraknąć klasycznych, męskich trampek z nowoczesnym twistem (model LCW-25-02-3240M). Są wykonane z białego materiału, mają białą podeszwę, ale sznurówki, zapiętek i haftowane logo są w kolorze wyrazistego brązu. Warto też zwrócić uwagę na męskie sneakersy, mające cholewkę wykonaną z połączenia tkaniny i skóry syntetycznej (model LCW-25-03-3380M). Kolorystyka? Przeważająca biel i jasnoszary z ciemnogranatowymi i czerwonymi akcentami. Ten model ma grubą, amortyzującą podeszwę i wkładkę Memory Foam, która zapewnia komfort i dopasowanie do kształtu stopy. Lee Cooper ma też propozycję dla mężczyzn preferujących całkowicie czarne obuwie sportowe (model LCW-25-04-3167M). Ich cholewka wykonana została z materiału typu ‘mesh’, co zapewnia przewiewność, a wkładka z pianki Memory Foam gwarantuje komfort użytkowania. Wsuwane granatowe trampki z przewiewnego materiału z białymi i czerwonymi akcentami (model LCW-25-02-3262) to typowe obuwie casualowe. Ich gumowa, lekka i antypoślizgowa podeszwa ma dekoracyjne jutowe wykończenie w stylu espadryli. Fanom niewymuszonej elegancji na pewno spodobają się też wsuwane buty z granatowej tkaniny, z delikatnie nakrapianą białą podeszwą (model LCW-25-04-3161M) – to niezwykle udany mariaż klasyki i sportowej swobody.

