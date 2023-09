Moda na zimę. Francuska nowoczesność w wydaniu LifeWear

Ponadczasowe i stylowe uniformy

Comptoir des Cotonniers szanuje francuską kulturę doceniania prawdziwego rzemiosła. Marka koncentruje się na tworzeniu odzieży, która ma być wygodna i funkcjonalna na co dzień. Dżinsy typu peg, w stylu roboczym, wykonane ze 100% bawełnianego denimu, zapewniają pełną swobodę ruchów. Sweter polo z wełny jagnięcej, który pięknie podkreśla dekolt, wprost emanuje elegancją. Miękka i komfortowa wełna dodaje jednocześnie umiarkowanego, sportowego akcentu.

Urok tkwi w prostocie

Kolekcja obejmuje elementy, które z niewymuszoną lekkością dopasują się do każdej garderoby. Eleganckie, szerokie spodnie z plisowanej dzianiny szczotkowanej, idealnie sprawdzą się zarówno do pracy, jak i na co dzień. Sweter ze 100% wełny jagnięcej ozdobiony został szykownym wzorem. Różne długości przodu i tyłu, oraz rozcięcia po bokach sprawiają, że ten model doskonale pasuje do różnego rodzaju dolnych elementów ubioru.

i Autor: Materiały prasowe UNIQLO

