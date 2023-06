i Autor: Mateusz Kasiak; zdj. ilustracyjne/pixabay.com

Moda plażowa! Co będzie trendy w tym sezonie? Klasyka na topie

Zbliża się czas letni, a wraz z nim okazja do noszenia modnej i wygodnej odzieży plażowej nie tylko w otoczeniach kurortów, ale także w codziennych stylizacjach. Od luźnych sukienek, poprzez stylowe góry i uniwersalne szorty - nowa kolekcja ubrań plażowych w VAN GRAAF oferuje wiele możliwości, aby stworzyć idealny letni look na co dzień.