Wznieś swoją pielęgnację na wyższy poziom. Tych doznań nikt Ci nie zastąpi

Zadbaj o swoją skórę niczym profesjonalista

Oczyszczanie skóry to etap w pielęgnacji, którego nie można pomijać. Eksperci są zgodni, twarz należy oczyścić przynajmniej raz dziennie - wieczorem. Trwają dyskusje dotyczące porannego oczyszczania. Niektórzy sugerują, że skóry bardzo wrażliwe mogą je pominąć lub stosować bardzie delikatne preparaty oczyszczające, takie jak pianki. Wieczorem jednak możesz skupić się na dogłębnym oczyszczeniu i zapewnieniu Twojej skórze przyjemnych doznań.

Marka FOREO już od 10 lat z powodzeniem udowadnia, że domowa pielęgnacja może być w pełni profesjonalna i na najwyższym poziomie. Ich flagowy produkt, czyli szczoteczka do mycia twarzy LUNA zyskała miliony fanów na całym świecie i stała się synonimem nowych technologii w branży beauty. Jej najnowsza wersja FORELO LUNA 4 PLUS zapewni Twojej skórze nie tylko skuteczne oczyszczenie ale także profesjonalny masaż, a wbudowane diody LED i czerwone światło sprawią, że skóra będzie jeszcze lepiej przygotowana na kolejne etapy pielęgnacji. Urządzenie LUNA 4 PLUS używa pulsacji T-Sonic™ i miękkich, silikonowych wypustek do usuwania ukrytych głęboko w porach nieczystości. Udowodniono klinicznie, że usuwa 99% brudu, sebum i pozostałości makijażu oraz jest 35 razy bardziej higieniczna niż nylonowe włosie.

Bliskie podczerwieni światło LED cofa oznaki starzenia skóry, takie jak przebarwienia od słońca i matowość, oraz zwiększa produkcję kolagenu i elastyny, przywracając skórze młodzieńczą jędrność oraz elastyczność. 86% użytkowników zgłasza bardziej elastyczną, a 98% bardziej promienną skórę. Mikroprądy naturalnie ożywiają i ujędrniają skórę, jednocześnie wygładzając drobne linie. 90% użytkowników zgłasza młodszą i zdrowszą skórę. Czy można chcieć więcej?

i Autor: Materiały prasowe FOREO

