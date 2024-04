Moda uliczna w nowej odsłonie. Wyjątkowa współpraca Vansa

To będą najmodniejsze lakiery do paznokci na lato 2024. Trwały i spektakularny manicure na punkcie, którego oszaleją Polki

Historia tej sylwetki sięga 2001 roku, kiedy Vans współpracował z Geoffem Rowleyem, legendarnym skaterem z Liverpoolu w Wielkiej Brytanii, przy tworzeniu tego innowacyjnego modelu. Charakteryzuje się on połączeniem trwałości, wytrzymałości i stylu dostosowanego do solidnego stylu jazdy Rowleya. Konstrukcja wyróżnia się kilkoma pionierskimi cechami, takimi jak wzmocniona osłona palców, która zwiększa ochronę i trwałość, zapewniając odporność na wymagania skateboardingu. Dodatkowo ulepszona wyściółka wokół kołnierza zapewnia zwiększone wsparcie kostki, a konstrukcja podeszwy buta gwarantuje doskonałe wyczucie deski, umożliwiając skaterom wykonywanie precyzyjnych i kontrolowanych czynności.

Ta współpraca nawiązuje do kultowego modelu z początku XXI wieku, nadając mu współczesny charakter, zachowując jednocześnie autentyczność oryginału. But jest ozdobiony detalami inspirowanymi ikonografią epoki i klasycznymi elementami estetycznymi, takimi jak metaliczne ćwieki na cholewce oraz akcenty i detale 3M. Ponadto but prezentuje nowe logo One Block Down "Link", które zostało wydrukowane na języku.

Kolekcja będzie dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: "Chalk", "Split" i "Ink".

Zobacz także: NYX Professional Makeup partnerem Drag Tour: A’WHORA

Aby uzupełnić kolekcję kapsułową i pogłębić narrację wokół tej kultowej epoki i produktu, One Block Down stworzył również linię odzieży, która pasuje do buta i jego stylu. Ta kapsułowa kolekcja obejmuje:

T-shirty (dostępne w kolorze białym i czarnym CW) z nadrukiem buta, który łączy logo i nazwy One Block Down i Vans.

Dżinsy (dostępne w kolorze białym i czarnym) charakteryzujące się luźnym krojem i ręcznie nabijanymi ćwiekami po bokach.

Białe skarpetki z wyhaftowanymi logo obu marek po zewnętrznej stronie.

Akrylowe czapki (dostępne w dwóch różnych wersjach kolorystycznych) ze wzorem w panterkę, z logo One Block Down w nadrukowanej grafice.

Skórzane paski w jednym rozmiarze, jeden w kolorze czarnym z podwójną warstwą ręcznie nakładanych metalowych ćwieków i biały pasek z pojedynczą warstwą ręcznie nanoszonych metalowych ćwieków.

Torba crossbody z ćwiekami wykonana z dwuwarstwowego nylonu ze skórzanymi ćwiekami. Torba posiada dwie kieszenie boczne i jedną dużą kieszeń centralną.

Aby zainaugurować współpracę, One Block Down i Vans zorganizują specjalne wydarzenie 10 kwietnia w Tunnel Club w Mediolanie. Podczas tego wydarzenia odbędzie się wyjątkowy konkurs skate'owy podczas setu DJ-a, a także występ na żywo brytyjskiego kolektywu "Lost Boys", którego tworzą jedni z najbardziej ekscytujących artystów z Wielkiej Brytanii.

i Autor: Materiały prasowe VANS

i Autor: Materiały prasowe VANS

i Autor: Materiały prasowe VANS