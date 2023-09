Modna bielizna, która dopasowuje się do Ciebie

Triumph rozumie, że nie ma dwóch takich samych sylwetek. Jednak poza kwestiami fizycznymi, zdaje sobie sprawę, że poczucie komfortu i dobre samopoczucie różnią się w zależności od danej osoby. Dlatego też koncentruje się na celebrowaniu tego, co indywidualne: podkreślaniu różnic, które sprawiają, że kobiety są wyjątkowe - począwszy od ich perspektywy, postawy czy sposobu patrzenia na świat. Ponadto tworzy produkty, które są intuicyjne, wszechstronne i możliwe do adaptowania tak, aby zapewniać maksymalny poziom dopasowania, wsparcia i komfortu. Taka jest też bielizna z linii SMART.

Kampania SMART ALWAYS ON, którą marka Triumph rozpoczyna sezon AW 2023 skupia się na bestsellerowym segmencie bielizny SMART. To zaawansowana technologicznie i najbardziej komfortowa bielizna w kolekcji Triumph, która intuicyjnie dopasowuje się do każdego ciała. Segment SMART obejmuje cztery linie: Fit Smart, Shape Smart, Flex Smart i najbardziej modową Smart Deco. Każda z serii SMART to unikalne połączenie innowacyjnej technologii i nowoczesnego designu tak, aby zaspokajać codzienne potrzeby kobiet o różnych budowach ciała. Od linii Fit Smart, która dostosowuje się do Ciebie, Flex Smart z intuicyjną elastycznością, która porusza się wraz z Twoim ciałem, Shape Smart, który wygładza sylwetkę, aż po modną linię Smart Deco z rozciągliwą koronką, która dopasowuje się do wszystkich kształtów ciała i którą można nosić jako element codziennego outfitu.

Linia Smart marki Triumph, która po raz pierwszy została wprowadzona na rynek wraz z biustonoszem Fit Smart, charakteryzuje się unikalną koncepcją łatwego doboru rozmiaru, obejmując szeroki zakres tradycyjnych rozmiarów miseczek.

