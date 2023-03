Modna rajstopy na wiosnę 2023. Co wybierzesz? Wzorzyste kolory czy gładką taflę?

Top 3 najlepszych kosmetyków do makijażu dla kobiet po 50-tce. Bestsellerowy podkład, który maskuje zmarszczki i puder, co sprawi, że będziesz wyglądać jak młodsza wersja siebie

Gatta co sezon oferuje nową kolekcję rajstop, która wpisuje się w panujące trendy oraz wyróżnia się najwyższą jakością produktów. Propozycje marki na tegoroczny okres wiosenny sprawdzą się zarówno przy casualowych, jak i bardziej eleganckich stylizacjach. Różnorodność i uniwersalność oferowanych modeli z pewnością docenią klientki marki.

Bądź wyrazista

Poprzez wykorzystanie wzorzystych rajstop, w łatwy sposób można ożywić swoją stylizację i wyróżnić ją na tle innych. Najnowsza kolekcja od Gatta zawiera motywy, które docenią Panie wybierające uniwersalne rozwiązania oraz te ceniące bardziej odważne propozycje. Groszki na rajstopach są motywem, który klientki marki kochają od wielu sezonów, dlatego nie mogło go zabraknąć w obecnej kolekcji. W tegorocznym wydaniu kropki występują w formie skośnych pasów, które dodatkowo optycznie wyszczuplają sylwetkę. Dla fanek bardziej wyraźnych deseni marka przygotowała propozycję nawiązującą do sztuki. Nieregularne maźnięcia pędzlem, które przypominają zwierzęce cętki z pewnością przykują uwagę wielu. W obecnym sezonie Panie znajdą również rajstopy z motywem delikatnych gwiazdek oraz serduszek.

Postaw na jakość

Kluczem do sukcesu udanego produktu jest jego jakość, która pozwoli cieszyć się użytkowaniem przez długi czas. Gatta stawia na praktyczne rozwiązania zapewniające wyjątkowy komfort. Oferowane przez markę rajstopy posiadają część majteczkową typu T-band, która nie odznacza się pod ubraniem. Takie rozwiązanie pozwala na swobodny wybór stylizacji. W kolekcji dostępne są również modele wykonane w technologii 3D z odpornej na uszkodzenia mechaniczne przędzy LYCRA FUSION®. Dla nas jako Gatta, najważniejsze jest, by każda klientka czuła się komfortowo w naszych produktach. Tworzymy produkty blisko ciała, dlatego z bardzo dużą dbałością podchodzimy do procesu ich kreowania. Szukamy rozwiązań, które sprawią, że nasze rajstopy będą służyły Paniom długi czas, a ich użytkowanie będzie komfortowe i przyjemne. Z pewnością wiele kobiet miało taką sytuację, że podczas zakładania rajstop poszło im “oczko”. Stąd nasza decyzja, by wykorzystywać najlepszej jakości przędzę, która chroni przed tego typu sytuacjami, komentuje Małgorzata Barton, Marketing Manager marki Gatta. Dodaje, nasze rajstopy łączą w sobie dwie cechy: modę, co widoczne jest w oferowanych przez nas wzorach, a także jakość, pozwalającą na ich użytkowanie przez dłuższy czas.

Oferowane przez Gatta rajstopy stanowią uniwersalny element garderoby, który pozwoli stworzyć różnorodne stylizacje. Zastosowanie najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych pozwoli każdej kobiecie cieszyć się jakościowym i wyjątkowo komfortowym produktem.

i Autor: Materiały prasowe GATTA

