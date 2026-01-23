Modne torebki na 2026! Wyrażaj siebie z oryginalnymi dodatkami, które nigdy nie wyjdą z mody

TOUS HERITAGE

Torby bucket bag to ukłon w stronę klasyki w świeżej wersji. Miękka forma i kolorystyka czynią ją wyrazistym akcentem sezonu, który doskonale ożywi nawet najprostsze outfity. To model stworzony z myślą o codziennym użytkowaniu, łączący wygodę z nieoczywistym stylem marki. Dostępne są w różnych wielkościach i wariantach kolorystycznych, w wersjach zamszowych i skórzanych, dzięki czemu każdy może znaleźć idealną dla siebie.

i Autor: Patryk Białas/ Materiały prasowe

TOUS HOLD

TOUS Hold to propozycja dla osób, które lubią nieco szalone detale w kompaktowym wydaniu i kochają modę. Mini torebki na ramię lub do ręki dostępne w wielu wariantach kolorystycznych przyciągają uwagę niecodzienną formą i modną paletą barw. To idealne dodatki na wiosenno-letnie wyjścia, które pomieszczą niezbędne drobiazgi.

TOUS JEWELRY STUDS

Modele z linii TOUS Jewelry Studs wyróżniają się charakterystycznymi, biżuteryjnymi wstawkami, które nadają torebkom nowoczesny, a jednocześnie elegancki charakter. To uniwersalne propozycje, które sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i w bardziej formalnych stylizacjach. Prosty fason w połączeniu z wyrazistymi akcentami sprawia, że modele z tej linii stanowią mocny, ale ponadczasowy element garderoby.

TOUS ACCESSORIES

Ikoniczny kształt misia TOUS w wersji kosmetyczki łączy charakterystyczny design marki z praktyczną funkcją – idealny do każdej torebki i na każdą okazję.