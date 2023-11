Modnie i ciepło zimą? Z nową kolekcją ubrań Lidl Polska to możliwe!

Kiedy mróz zaczyna szczypać w uszy a śnieg przyjemnie skrzypi pod butami, wiele osób zaczyna planować zimowe wyjazdy. Warto być na nie przygotowanym z wyprzedzeniem! Na fanów i fanki szusowania po stokach, w Lidl Polska czekają zestawy narciarskie w promocyjnych cenach. Kurtka, której żaden wiatr, deszcz i śnieg nie są straszne, to coś, czego nie może zabraknąć w zimowej szafie. W sklepach sieci dostępne będą damskie i męskie modele w dwóch wzorach, 50% taniej – za 85 zł1/ szt. Dodatkowo posiadają one wydłużony tył z regulowanym śniegołapem i kieszonkę na karnet narciarski w rękawie, co jest sporym udogodnieniem, kiedy jesteśmy na stoku. W ofercie znalazły się też kurtki dziecięce marki Lupilu w cenie 40 zł2 /szt. oraz młodzieżowe, od firmy Crivit, dostępne w 6 wzorach za 59,50 zł3/szt.

Do kompletu, sieć Lidl Polska przygotowała także spodnie narciarskie, również w promocyjnej cenie – 85 zł4/szt. Na panie czekać będą dwa kolory w rozmiarach 36-44, z elastycznym pasem z regulowaną szerokością. Z kolei dla panów przygotowano dwa wzory spodni w rozmiarach 46-56. Wszystkie modele posiadają nogawki ze śniegołapem, antypoślizgową gumką i zamkiem błyskawicznym, co pozwala nasunąć spodnie na buty i zapobiec dostawaniu się chłodu. Nie zabraknie również rozwiązań dla nieco młodszych. Młodzieżowe spodnie narciarskie pojawią się w 4 wzorach z 33% obniżką – za 59,50 zł5/ szt., a dla mniejszych fanów zimy przygotowano modele z szelkami, aby zapewnić jeszcze większy komfort podczas szaleństw w śniegu. Cztery dostępne wzory będą do kupienia za 40 zł6/szt.

Ciepło również od wewnątrz

Oprócz kurtki i spodni, równie ważne jest to, co mamy pod spodem. Koszulka i legginsy termoaktywne, to idealna baza podczas zimowych aktywności. Dzięki zapewniającej ciepło bieliźnie termicznej nie musimy już zakładać na siebie kilku warstw ubrań, które w praktyce ograniczają swobodę ruchu. W najnowszej ofercie sieci Lidl Polska, miękkie i utrzymujące komfort termiczny produkty marki Esmara i Livergy, dostępne będą dla pań i panów aż w 8 wzorach, w cenie 29 zł7 /szt. Co więcej, drugi produkt będzie 30% tańszy. Lidl Polska dba o ciepło całej rodziny, więc nie mogło zabraknąć również bielizny termicznej dla dzieci i młodzieży. Dwuczęściowe zestawy marki Crivit, składające się z bluzki i legginsów w rozmiarach 134-164 będą dostępne za 35 zł8/zestaw, a dla maluchów za 28 zł9/zestaw.

Warto także zwrócić uwagę na inne produkty, które świetnie się sprawdzą podczas zimowych aktywności. W niższych cenach będzie można kupić męskie bluzy z polaru marki Crivit, dostępne w dwóch wzorach (49 zł10/ szt.) czy też męskie buty trekkingowe za 79,90 zł, dostępne również online.

i Autor: Materiały prasowe Lidl