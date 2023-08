Muzyka i makijaż mogą być inspiracją. Wyjątkowy koncert pokazał moc

W piątek, 18 sierpnia Warszawa zanurzyła się w klimacie tętniącego życiem Nowego Jorku - na jeden dzień warszawski Tor Służewiec ustąpił miejsca muzycznej stolicy USA! A to wszystko za sprawą kolejnej edycji MAYBELLINE NEW YORK MUSIC STORIES! Marka po raz kolejny pokazała, że świat muzyki i makijażu są sobie bardzo bliskie. Tego wieczoru na gości czekało sześć niepowtarzalnych występów najgorętszych artystów polskiej sceny muzycznej! Publiczność do czerwoności rozgrzały występy: Okiego, Young Igi, Otsochodzi, Young Leosi oraz Bambi i Nity.

Marka Maybelline przygotowała także z tej okazji wyjątkową nowość. Kultowe pomadki od Maybelline New York skradły serca kobiet na całym świecie stając się viralowym produktem marki. Ich fanką jest też Young Leosia – raperka, DJ-ka i autorka tekstów. Maybelline New York ogłosiło w ostatnim czasie nie tylko kolaborację z artystką, będącą głosem pokolenia Gen. Z, ale także pojawienie się nowych odcieni! Od teraz wszystkie fanki Super Stay Vinyl Ink mogą wybierać spośród 9 nude’owych wariantów kolorystycznych. Super Stay Vinyl Ink (cena 62,99 zł) to płynna pomadka, która zapewnia długotrwały połysk i winylowe wykończenie ust. Intensywny kolor utrzymuje się aż do 16h, a dzięki formule wzbogaconej o aloes i witaminę E gwarantuje niezwykły komfort noszenia. To szminka, która zmienia reguły gry!

i Autor: Materiały prasowe Maybelline

