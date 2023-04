i Autor: Shutterstock

Piękne zapachy

Najdroższe perfumy świata. Pachną jak płomienny romans i tajemniczy kochanek. Znaleźliśmy idealny zamiennik za 38 zł. Obłędny zapach, który będzie trwał i trwał

Najdroższe perfumy świata to Le Monde Sur Mesure marki Morreale Paris. Za flakon tego zapachu należy zapłacić nawet 20 milionów dolarów. Każdy flakon inkrustowany jest diamentami, rubinami i złotem. My znaleźliśmy dla Ciebie propozycję o podobnych nutach zapachowych, która kosztuje jedynie 38 zł. To romantyczne i zmysłowe perfumy, które długo się utrzymują i pachną niczym zalotna obietnica. Zobacz rewelacyjny i tani zamiennik najdroższych perfum świata.