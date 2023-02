Najgorszy kolor na wiosnę dla kobiet 50-tce. Ubrania w tym odcieniu brutalnie postarzają, podkreślają zmarszczki i w tym sezonie są niemodne

Najgorszy kolor ubrań dla kobiet po 50-tce na wiosnę 2023. Lepiej go unikać

Podobnie, jak przyroda budzi się wiosną do życie, tak w modzie królują kolory. W tym sezonie nie bójmy się wyrażać siebie i stawiać na odważne, intensywne barwy. Kobiety dojrzałe świetnie będą wyglądać w odcieniach czerwieni i fuksji. Jakie kolory znajdują się na drugim biegunie i lepiej je sobie darować? Wiosna to przede wszystkim barwy, zatem nienajlepszym pomysłem będą monochromatyczne, ciemnie stylizacje. Wiosną 2023 zdecydowanie nie warto nosić ciemnych odcieni szarości. Ten kolor brutalnie obnaża wszelkie niedoskonałości skóry. Możesz go łączyć z innymi, intensywnymi barwami, jednak w zestawieniu solo lepiej go sobie darować. Ciemna szarość podkreśla zmarszczki i sprawia, że cera prezentuje się na bardziej ziemistą. Dodaje on lat i zdecydowanie nie kojarzy się ze słoneczną wiosną. Jeżeli lubisz kolor szary i nie chcesz z niego rezygnować to wybieraj jego jasne odcienie i unikaj noszenia go na górnych partiach sylwetki. Na przykład, do szarych spodni dobierz bluzkę w kolorze ecru lub, jeżeli chcesz zaszaleć, w kolorze fuksji.

