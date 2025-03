Najlepsze produkty do higieny jamy ustnej w drogeriach Super-Pharm

Zdrowie jamy ustnej jest niezbędne dla utrzymania zdrowia całego organizmu i wszystkich organów. Według danych Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) aż 90% populacji zmaga się z problemami związanymi ze zdrowiem jamy ustnej, a najpopularniejszym schorzeniem jest próchnica. 30 marca stomatolodzy na całym świecie próbują zwrócić uwagę na ten problem i poprzez edukację im zapobiegać. A co szczególnie nie służy naszemu uśmiechowi? Nadmierne spożycie produktów bogatych w cukier, używki i nieprawidłowa higiena jamy ustnej. W drogeriach Super-Pharm znajdziemy produkty, które pomogą nam odpowiednio zatroszczyć się o jej zdrowie.

MYJ KOLOROWO

Z produktami Curaprox szczotkowanie zębów jest niczym zabawa - jest proste, a pozytywne rezultaty są widoczne od razu. Pasty Be You dbają o delikatne wybielanie zębów (dzięki enzymom w składzie), zapewniają świeżość i zaskakują niezwykłymi smakami, które wpływają na wrażenia podczas szczotkowania. Do wyboru mamy m.in. grejpfutową, brzoskwiniową, jeżynową, arbuzową, gin tonic, jabłkową. Marka słynie też z delikatne dla zębów i dziąseł szczoteczek.

POCZUJ MIĘTĘ

Włoska marka Marvis przewyższa tradycyjną koncepcję past do zębów, które dostępne są w wielu zaskakujących, innowacyjnych i modnych (w końcu to włoska marka!) smakach - stworzonych przez zrównoważenie aromatu mięty z zaskakującymi nutami zapewniającymi długotrwałe, przyjemne doznania smakowe. Miętę spotkamy w duecie np. z cynamonem, rabarbarem, leśnych owoców, imbiru, anyżku czy lukrecji. W dniach 19-03-1.04 produkty marki można kupić w Super-Pharm w promocji 1+1 ze zniżką 50% na drugi, tańszy produkt.

PŁUCZ I PIELĘGNUJ

Od wody w dziecięcej piosence do płukania jamy ustnej dużo lepsze będą płyny, np. Eludril odpowiadające różnym problemom i potrzebom jamy ustnej, np. przeznaczone dla osób ze skłonnością do problemów z dziąsłami, po wstawieniu implantów, z aparatami ortodontycznymi, zapobiegające odkładaniu się płytki nazębnej, stanom zapalnym czy powstawaniu przebarwień na szkliwie.

INNOWACYJNE FORMUŁY

Na uwagę zasługuje też nowa w Super-Pharm marka Frezyderm, której produkty nie zawierają parabenów i SLS, Działanie wykorzystanych w nich fluorków zostało wzbogacone o pionierską kombinację naturalnych i aktywnych składników, które nie tylko czyszczą, ale również przyczyniają się do: usuwania mikrobiologicznej płytki bakteryjnej, przywracania i utrzymania naturalnej flory bakteryjnej, która zapobiega chorobom zębów i dziąseł i leczenia stanu zapalnego jamy ustnej. W dniach 19-03-1.04 produkty marki można będzie kupić 20% taniej.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA

Produkty Curasept to propozycja zarówno do codziennego użytku jak i do intensywnego stosowania przed lub po zabiegach chirurgicznych lub w sytuacji wystąpienia silnych stanów zapalnych czy krwawienia dziąseł. Zawierają chlorheksydynę wspomagającą leczenie stanów zapalnych dziąseł i chorób przyzębia. Działają przeciwzapalnie, wykazują silne właściwości antybakteryjne, wspomagają procesy regeneracyjne i skutecznie hamują rozwój płytki nazębnej. Zastosowany w produktach Curasept system ADS zapobiega powstawaniu przebarwień, a także zaburzeń smaku, które mogą wystąpić w wyniku długotrwałego stosowania preparatów z chlorheksydyną.

PRECYZJA MA ZNACZENIE

Irygator do zębów dzięki skupionemu strumieniowi wody skutecznie usuwa resztki pokarmu i płytkę bakteryjną z trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie międzyzębowe, kieszonki dziąsłowe i linia dziąseł. Stosowanie irygatora wspomaga ukrwienie dziąseł, wzmacniając je i poprawiając ich zdrowie. SEYSSO Oxygen Travel pozwala na precyzyjne czyszczenie, ma aż trzy końcówki, regulowane ciśnienie prasy.

Z POLECENIA STOMATOLOGA

Marka Elgydium specjalizuje się w tworzeniu asortymentu dla osób zmagających się m.in. z problemami z dziąsłami. W jej ofercie marki znajdują się produkty dla dzieci, jak i dla dorosłych. Największy wybór dotyczy past do zębów, które mogą wspomagać m.in. wybielanie szkliwa czy pielęgnację wrażliwych dziąseł. Stosowanie niektórych z nich, np. pasty Elgydium Przeciwpróchnicowej należy skonsultować ze stomatologiem lub farmaceutą. Podobnie jest w przypadku ofert dla najmłodszych, m.in. pasty bananowej Elgydium Kids. Ponadto w Super-Pharm znajdują się akcesoria – np. miętowa nić dentystyczna Elgydium Clinic. Cały asortyment marki stanowią artykuły apteczne, dlatego ich użytkowanie powinno być zgodne z zaleceniami zarówno specjalisty, jak i tymi zawartymi na ulotkach.

TUTAJ PRĘDKOŚĆ MOŻNA PRZEKRACZAĆ

Na drodze do pięknego uśmiechu nie ma mandatów za rekordowe prędkości. Co więcej, możemy oszczędzić na ewentualnych późniejszych wizytach u stomatologa. Każdorazowe szczotkowanie zębów trwa około dwóch minut. Ale skuteczność tego działania może się różnić – w zależności od tego, jaką szczoteczkę wybierzemy. Najwięcej ruchów podczas jednego cyklu możemy wykonać za pomocą szczoteczki sonicznej. Czyści zęby z dużą prędkością – do kilkudziesięciu tysięcy ruchów na minutę – dzięki czemu jest o wiele bardziej skuteczna niż szczoteczka manualna. Doskonale radzą sobie z usuwaniem płytki nazębnej, bakterii, resztek jedzenia. Dociera do miejsc trudno dostępnych i wspomaga czyszczenie przestrzeni międzyzębowych, dzięki czemu po zastosowaniu szczoteczki sonicznej zęby są dokładnie oczyszczone i nie zalegają na nich resztki jedzenia, co zapobiega szybkiemu odkładaniu się płytki nazębnej.

LIFE DENTAL

Warto też wspomnieć, że w Super-Pharm znajdziemy szeroką ofertę produktów do pielęgnacji jamy ustnej marki Life Dental. Oprócz szczoteczek znajdują się w niej różnego rodzaju akcesoria: nici dentystyczne, szczoteczki do precyzyjnego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych czy wykałaczki ze szczoteczką.