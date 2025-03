Nowa era ochrony przeciwsłonecznej. Połączenie najwyższej ochrony i blasku

Wiosna w modzie. Ten element o tej porze wraca do łask i nosi go każdy

Słońce, złote promienie na skórze, letnia bryza – każdy moment spędzony na plaży to czysta przyjemność. Kąpiele słoneczne to nie tylko sposób na piękną, naturalną opaleniznę, ale i prawdziwy rytuał, który ma swój niepowtarzalny urok. Dzięki nowym Rozświetlającym olejkom z drobinkami do opalania twarzy i ciała, ochrona przeciwsłoneczna nigdy nie była tak sensualna – każda kropla otacza skórę aksamitną pieszczotą, nawilża i rozświetla, zapewniając efekt promiennej opalenizny. To nie tylko pielęgnacja, to czysta przyjemność, która sprawia, że każdy moment na słońcu staje się niezapomnianym doznaniem.

NUXE, lider w kategorii olejków do opalania we francuskich aptekach, wprowadza przełomową innowację w pielęgnacji przeciwsłonecznej – pierwsze upiększające olejki ochronne SPF 30 i SPF 50 o zachwycającym, perłowym wykończeniu. Ich jedwabista konsystencja z łatwością rozprowadza się po skórze, natychmiast się wchłaniając i pozostawiając jedynie subtelny, opalizujący złoty blask.

SEKRET ZŁOTEGO BLASKU

To drobinki z masy perłowej w 100% pochodzenia naturalnego o złocistych refleksach, które podkreślają piękno każdego odcienia skóry. Formuła, pozbawiona tłustego czy lepkiego wykończenia, szybko się wchłania, jest wodoodporna i testowana w warunkach morskich. Zapach urzeka zmysły nutami słodkiej pomarańczy, gardenii tahitańskiej i wanilii.

Zawiera opatentowany kompleks filtrów NUXE składający się z 3 filtrów organicznych i 2 estrów, dzięki któremu zapewnia szerokie spektrum ochrony przed promieniowaniem UVA/UVB oraz niebieskim światłem. Dodatkowo, ekstrakty z ryżu i rozmarynu tworzą botaniczny duet, który skutecznie chroni skórę przed przedwczesnym fotostarzeniem.

NIEBIESKIE ŚWIATŁO – UKRYTE ZAGROŻENIE

Niebieskie światło (HEV) znajduje się tuż obok promieniowania UV w spektrum światła widzialnego i wnika głębiej w skórę niż promienie UV, przyspieszając jej starzenie. Badania NUXE dowiodły skuteczności nowych formuł, zapewniając ochronę do 400 nm.

SPF 50+ DLA MAKSYMALNEJ OCHRONY

NOWA FORMUŁA!

NUXE Sun Krem do twarzy SPF50+

Zapewnia bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Formuła zawiera opatentowany system filtrów, który zapewnia optymalną ochronę przed promieniowaniem UVB, krótkimi i długimi falami UVA oraz niebieskim światłem. Dzięki zawartości przeciwutleniających ekstraktów z ryżu i rozmarynu, wzmacnia ochronę komórkową przed fotostarzeniem. Aksamitna konsystencja została ulepszona tak, aby zapewnić niewidoczne wykończenie bez białych śladów oraz wodoodporną ochronę.

ZAANGAŻOWANIE NUXE W CZYSTE OCEANY

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to prawdziwa plaga dla oceanów: obecnie jedna trzecia odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych na całym świecie nie jest przetwarzana w ramach tradycyjnych systemów zbiórki. Zamiast tego każdego roku 8 milionów ton plastiku trafia do oceanów na całym świecie. We Francji oznacza to 6000 ton plastiku, czyli prawie 1,2 tony na kilometr linii brzegowej.

NUXE współpracuje z ekologiczną organizacją pozarządową Oceanoplastic, aby podjąć działania przeciwko tym zanieczyszczeniom. Organizacja ta zbiera odpady z mórz i plaż, identyfikuje źródła zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i zapobiega ich dalszym szkodliwym działaniom. Oprócz prac badawczych Oceanoplastic prowadzi kampanie mające na celu zwiększanie świadomości konsumentów poprzez programy edukacyjne i działania zachęcające do indywidualnej odpowiedzialności.

W szczególności NUXE przyczynił się do organizacji 6 dużych akcji zbierania odpadów na plażach Martyniki, co pozwoliło usunąć prawie 60 m³ makroodpadów plastikowych z Morza Karaibskiego.

