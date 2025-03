Perfumy z Dubaju podbijają polski rynek: Lattafa startuje z oficjalnym sklepem na Allegro

Wiosna w modzie. Ten element o tej porze wraca do łask i nosi go każdy

Trend na perfumy arabskie nie zwalnia. Obecnie w kategorii Perfumy i wody na Allegro trzykrotnie częściej niż przed rokiem wyszukiwane jest hasło “arabskie”. Sama marka Lattafa była wyszukiwana w ubiegłym roku ponad 200 tysięcy razy. Polacy coraz chętniej sięgają po orientalne zapachy ze względu na ich trwałość i przystępną cenę. Jak pokazują dane najpopularniejszej platformy zakupowej, średnia cena za flakon 100 ml to 85 złotych. - Perfumy stanowią obecnie blisko połowę wartości rynku luksusowych kosmetyków. Miniony rok przyniósł małą rewolucję w tym segmencie. Zapachy z Bliskiego Wschodu szturmem weszły na polski rynek i poprzez popularność w mediach społecznościowych podbiły serca polskich kupujących. Nowi producenci trafili na podatny grunt: kupujący coraz częściej poszukują unikalnych zapachów dopasowanych do ich osobowości i indywidualnych preferencji. Z odwagą i otwartością decydują się na nuty orientalne, drzewne, korzenne, skórzane, czy kadzidlane. Dlatego też coraz większą popularnością cieszą się marki o niższej rozpoznawalności - komentuje Dagmara Gołek, menedżerka kategorii Uroda w Allegro

W ofercie marki Lattafa na Allegro znaleźć można kilkadziesiąt zapachów, w których wykorzystywane są popularne nuty zapachowe Wschodu takie jak: oud, cynamon, wanilia, fasola tonka czy drzewo sandałowe. W ofercie są zarówno bestsellery marki, jak i mniej znane zapachy. Wśród nich wymienić warto między innymi Ajwad Pink to Pink ⎼ elegancki zapach unisex, który przyciąga uwagę świeżym połączeniem nut owocowych takich jak liczi i grejpfrut, kwiatowych ⎼ róża i drzewnych. Dla fanek ciepłych zapachów znakomitym wyborem będzie Opulent Red z charakterystycznymi nutami pomarańczy i gruszki, które komplementują różowy pieprz i kardamon. Z kolei doceniany przez entuzjastów arabskich perfum zapach Pride Masa to unikalna kompozycja mango z szafranem i przypraw na bazie z ambry, paczuli i zamszu. Lattafa oferuje szeroki wybór perfum dla kobiet, mężczyzn i miłośników uniseksowych kompozycji.Lattafa to rodzinny producent perfum pochodzący ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W swoim portfolio ma obecnie ponad dwa tysiące zapachów inspirowanych bogatym dziedzictwem wschodu. Ze swoimi perfumami Lattafa dociera do ponad 120 krajów na świecie.

Kupujący na Allegro mogą znaleźć na platformie również takie marki zapachów arabskich jak Armaf, Paris Corner, Asdaaf, Al Haramain, Swiss Arabian, Rasasi i wiele innych.