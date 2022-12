i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Najpiękniejsze świąteczne makijaże gwiazd. Jak one to robią?

Dla wielu z nas Święta to nie tylko prezenty, ale też doskonały moment na wyjątkowy makijaż i pielęgnację skóry, na które nie mamy czasu na co dzień. Głęboka, nasycona czerwień, odcienie nude na ustach, błysk na oku i glow skóry są co roku pożądane podczas przygotowania do Wigilii. W końcu, która z nas w te Święta nie chciałaby pochwalić się gładką i promienną cerą, jak Rita Ora i równie efektownym i przyciągającym spojrzenia makijażem oczu?