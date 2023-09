Największe trendy w modzie na jesień i zimę. Klasyczne krawiectwo i jakościowe tkaniny

Jesienne kolekcje powoli zaczynają zawracać nam w głowie. Letnia szafa odchodzi w zapomnienie, a my skupiamy się na tym, w co zainwestować na kolejny sezon. Moda Pre-Fall daje nam zalążek tego, co czeka nas w kolejnych miesiącach. Powoli odchodzimy od wakacyjnych stylizacji, szykując się na powrót do biura w wielkim stylu. Bo moda „back to office” wcale nie musi być nudna, o czym świetnie przypominają nam światowej klasy projektanci, tacy jak Alexander McQUEEN, FENDI, ZIMMERMANN, VICTORIABECKHAM czy ETRO.

EMPOWERED FEMININITY – KOBIECOŚĆ W WIELKIM STYLU

Odważne sylwetki, szerokie ramiona marynarek, zaznaczona talia, mocne kroje, a wszystko w minimalistycznym wydaniu kolorystycznym tak, aby siła krawiectwa mówiła sama za siebie. Tutaj szczególną uwagę zwrócimy na to, jak dany element podkreśla naszą sylwetkę, abyśmy to my stanowili element „wow”. Różnorodność materiałów, krojów i stonowanych wzorów wzmocni nasz wizerunek i nada elegancji bez krzykliwości. Odważne, acz eleganckie kreacje znajdziemy u projektantów takich jak: BALMAIN, Alexander McQUEEN czy JACQUEMUS.

KARIERA Z MOCNYM KONTRASTEM

Będąc przy temacie biurowym – wybierając ubiór, który pasuje do dress codu nie musimy ograniczać się do jednej palety kolorystycznej. Fani odważniejszych kolorów i wzorów, które widać już z drugiego końca korytarza, również mają spore pole do popisu. Taką odwagę się ceni, a pokazanie osobowości może mieć szyk i klasę nawet w formalnym otoczeniu… jednocześnie ożywiając gasnące nastroje, pokazując, że kolorystyczna odwaga nie musi mieć miejsca tylko podczas wakacyjnych wypadów. Marki takie jak ETRO i VERCASE świetnie czują się w odważnych i krzykliwych kreacjach, będących hitem na wybiegach przez ostatnie kilka sezonów. Bo kolor nigdy nie wychodzi z mody!

LUKSUS POD RĘKĄ

Dobór torebki do całego stroju to nie lada wyzwanie. Ten element powinien nie tylko przyciągać wzrok swym oryginalnym krojem i kolorem, ale również być co nieco funkcjonalny. Aktualne designy dają ogromny wybór, nie rezygnując jednocześnie z luksusu. Bo dobra torebka jest prawdziwą inwestycją. Hity sezonu - od moonbag, przez slouchie aż po wersję maxi znajdziecie u projektantów takich jak BURBERRY, SAINT LAURENT i coperni, a stanowić one będą idealne dopełnienie każdej stylizacji.

CZY KOWBOJKI CZY KOZAKI

Szyk i wyogda często mogą iśc ze sobą w parze. A dobry but to podstawa by czuć się nie tylko pięknie, ale i pewnie, twardo stąpając na drodze do sukcesu… jakikolwiek by nie był! Jest to kolejny krok na szczeblach inwestycji w jakość. Bo to ona jest najważniejsza, jeśli chodzi o komfort w połączeniu z modą. Przy wyborze na pewno nie zawiedzie nas PARIS TEXAS, BALMAIN czy SERIO ROSSI.

