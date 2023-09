i Autor: Materiały prasowe Pielęgnacja

Strefa beauty

Największy trend w pielęgnacji. Czym jest skinimalizm?

ŚWIADOME, ROZSĄDNE DBANIE O SKÓRĘ, TO NAJPROSTSZY SPOSÓB, ABY JĄ USZCZĘŚLIWIĆ. SKINIMALIZM TO SPOSÓB NA PRZYWRÓCENIE SKÓRZE RÓWNOWAGI I UTRZYMANIE JEJ W OPTYMALNYM ZDROWIU PRZEZ DŁUGIE LATA. ZASADY SĄ PROSTE: WYBIERASZ MNIEJ, ALE ZA TO BARDZIEJ JAKOŚCIOWE KOSMETYKI. I PRZEDE WSZYSTKIM NIE PATRZYSZ NA TO, CO KUPIŁA KOLEŻANKA CZY SIOSTRA, ALE DOPASOWUJESZ SWOJE PRODUKTY ŚCIŚLE DO AKTUALNEGO STANU CERY. BO SKINIMALIZM TO TAKŻE POSTAWIENIE NA MAKSYMALNĄ PERSONALIZACJĘ PIELĘGNACJI.