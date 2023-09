Nawilżaj i dotleniaj swoją skórę, Jesienna pielęgnacja z Super-Pharm

Markowe perfumy w wielkiej promocji Rossmanna. Ten zapach to radość i szczęście zamknięte we flakonie za mniej niż 100 zł. Tajemnicza porzeczka i zmysłowy jaśmin otulą Twe zmysły

Dla tego manicure zrezygnujesz z hybrydy. Ten lakier do paznokci to hit tego sezonu. Gorący trend, który zamieni Twoje paznokcie w minimalistycznie dzieło sztuki

Szeroki asortyment dermokosmetyków to znak rozpoznawczy Super-Pharm. To kategoria budowana i rozwijana od przeszło 20 lat. Na półkach Super-Pharm znajdziesz ponad 50 marek dermo. Teraz do tego grona dołączyły nowości, a wśród nich marka L'biotica. Łączy ona w sobie dwie cechy - naturalne składniki oraz jakość profesjonalnych zabiegów kosmetycznych. To marka stworzona w Polsce. Jakie kosmetyki L'biotica z Super-Pharm warto znać?

Zobacz także: O tej porze roku rodzi się najwięcej ponadprzeciętnych osób. Jest jednak jedno "ALE". Osobowość a pora roku urodzenia

L'BIOTICA ESTETIC CLINIC OXY TREATMENT SPF 30 Nawilżająco-dotleniający dermo-zabieg Krem do twarzy na dzień

Łączy w sobie nowatorską, opatentowaną technologię CELL TECH RENO-PROTECTOR® o potrójnym działaniu oraz witaminę C o potwierdzonej skuteczności antyoksydacyjnej. Dzięki stabilnej formie intensywniej działa na głębsze warstwy naskórka, rozjaśniając przebarwienia oraz aktywnie stymulując syntezę kolagenu.

Zaawansowana formuła kremu z dotleniającym OXY ACTIVE CPLX:

intensywnie nawilża i wpływa na procesy hamujące syntezę melaniny w skórze, dając widoczne rozjaśnienie zmian pigmentacyjnych różnego pochodzenia.

z każdym dniem skóra odzyskuje blask, a koloryt zostaje wyrównany.

cera jest rozświetlona, odczuwalnie nawilżona i wygładzona.

CELL TECH RENO-PROTECTOR® nowatorska, opatentowana technologia oparta na działaniu wysokoaktywnego antyoksydantu zamkniętego w inteligentnym mikronośniku, biozgodnym ze skórą, który dzięki mechanizmowi stopniowego uwalniania, skutecznie i efektywnie przenika do głębszych warstw skóry, potęgując oraz przedłużając jego działanie w czasie.

Dostępny w drogeriach Super-Pharm.

i Autor: Materiały prasowe L'biotica

L'BIOTICA ESTETIC CLINIC MESO TREATMENT SPF 30 Ujędrniająco-odżywczy dermo-zabieg Krem do twarzy na dzień

Łączy w sobie nowatorską, opatentowaną technologię o potrójnym działaniu oraz optymalne stężenie kwasu hialuronowego w czterech formach. Dzięki hybrydowemu połączeniu cząsteczek o różnej wielkości, skutecznie nawilża, zatrzymując wodę w naskórku, nadaje skórze doskonałą gładkość i wypełnia zmarszczki od wewnątrz, dając widoczny efekt odmłodzenia.

Zaawansowana formuła kremu zapewnia doskonałe rezultaty przeciwzmarszczkowe:

widoczny efekt liftingu i wygładzenia,

poprawę napięcia oraz zdrowy wygląd cery,

pełny młodzieńczego blasku

z każdym dniem skóra staje się bardziej elastyczna,

jest odczuwalnie nawilżona, a zmarszczki mniej widoczne.

Dostępny w drogeriach Super-Pharm.

i Autor: Materiały prasowe L'BIOTICA

L'BIOTICA ESTETIC CLINIC ACID TREATMENT SPF 30 Wygładzająco-nawilżający dermo-zabieg Krem do twarzy na dzień

Wygładzająco-nawilżający dermo-zabieg to krem o lekkiej konsystencji z spf 30 do stosowania na dzieńŁączy w sobie nowatorską, opatentowaną technologię CELL TECH RENO-PROTECTOR® o potrójnym działaniu oraz kompleks kwasu salicylowego i betainy o potwierdzonej skuteczności w zakresie przeciwdziałania niedoskonałościom. Dzięki swojej budowie doskonale przenika przez warstwy naskórka i ujścia gruczołów łojowych, gdzie reguluje wydzielanie sebum i aktywnie działa przeciw zaskórnikom.

Zaawansowana formuła kremu skutecznie wpływa na strukturę, wzmocnienie i procesy regeneracji:

redukcję niedoskonałości, zmniejszenie wielkości porów, wygładzenie.

dzień po dniu stany zapalne zostają wygaszone, a podrażnienia ukojone.

skóra jest dobrze nawilżona, drobne zmarszczki ulegają wygładzeniu.

formulacja zapewnia właściwe środowisko pH dla aktywności biologicznej niacynamidu i kwasu salicylowego.

CELL TECH RENO-PROTECTOR® nowatorska, opatentowana technologia oparta na działaniu wysokoaktywnego antyoksydantu zamkniętego w inteligentnym mikronośniku, biozgodnym ze skórą, który dzięki mechanizmowi stopniowego uwalniania, skutecznie i efektywnie przenika do głębszych warstw skóry, potęgując oraz przedłużając jego działanie w czasie.

Dostępne w Super-Pharm.

i Autor: Materiały prasowe L'BIOTICA