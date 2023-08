Nawilżenie, ukojenie i letni komfort. Maluch na pierwszych wakacjach

Pierwsze wakacje z niemowlakiem to prawdziwa przygoda. Rodzice najmłodszych dzieci potwierdzają, że wyjazd wymaga świetnego planowania i logistyki – także w kontekście pakowania kosmetyczki najmłodszego podróżnika. Co jest wakacyjnym „must-have”? Kosmetolodzy podpowiadają, że – bez względu na to, gdzie się wybieramy – zawsze warto stawiać na naturalne, kojące i nawilżające produkty. Jakich składników szukać? Eksperci wskazują na kwas laktobionowy, pantenol i alantoinę w połączeniu z olejami naturalnymi.

Nawilżenie – klucz do komfortu małego podróżnika

Jednym z głównych wyzwań pielęgnacyjnych w przypadku skóry malucha zawsze jest łagodne, ale bardzo skuteczne nawilżenie. Odpowiednio nawilżona skóra nie jest ściągnięta i nie swędzi. Podczas letnich podróży (i nie tylko) to jeden z filarów komfortu – malucha i samych opiekunów. Na co stawiają kosmetolodzy? M.in. na kompleks komponentów łączący oliwę z oliwek, masło shea i olej jojoba.

– Skóra malucha bardzo dobrze przyjmuje składniki naturalne. Zastosowanie ich w odpowiednich proporcjach odżywia skórę dziecka i mocno ją nawilża, zapobiegając jednocześnie utracie wody. Linia BABY SKIN SOLVERX® oparta jest w 99 procentach na komponentach naturalnych – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – Cenne masło shea zawarte w BABY SKIN doskonale nawilża, regeneruje i odżywia, a także zapobiega utracie wody. Z kolei oliwa z oliwek ma działanie nawilżające, wygładzające i zmiękczające. Chroni skórę przed utratą wilgoci, działa antyoksydacyjnie i wzmacnia naturalną odporność skóry, co jest bezcenne w przypadku zmian klimatu oraz modyfikacji codziennej rutyny dziecka – dodaje.

Zobacz także: Nowy trend w makijażu. Jak wykonać Strawberry Makeup? Ten makijaż będzie królować na ulicach

Ukojenie i regeneracja – nie tylko na biwaku

Każdy, kto przebywał w wakacyjnych warunkach (nie tylko w tych ekstremalnych, na biwaku lub górskim szlaku) wie, że wyprawy potrafią dać się we znaki… nawet dorosłym. Dla malucha, a w szczególności dla jego skóry, wakacyjny wypad jest – prawdziwym „Mount Everestem”. Zmiany klimatu, kontakt z inną wodą, niż ta w domowym brodziku, wiatr i piasek mogą powodować podrażnienia. Czy powinniśmy rezygnować z wypraw, przygód… i poczekać aż nasze dziecko osiągnie wiek przedszkolny? Niekoniecznie! Kosmetolodzy podpowiadają, ze słowa-klucze (do sukcesu) to w tym przypadku ukojenie i łagodzenie. Z pomocą przychodzi trio: kwas laktobionowy, pantenol i alantoina… czyli zestawienie do zadań specjalnych. Także tych wakacyjnych. Jak działa?

– Kwas laktobionowy bardzo skutecznie łagodzi podrażnienia i regeneruje skórę malucha. Alantoina wykazuje właściwości kojące, ściągające i przeciwzapalne, co jest „na wagę złota” podczas wakacyjnych podróży – mówi Agnieszka Kowalska. – Warto sięgać po produkty z pantenolem, który przyśpiesza proces regeneracji naskórka, co jest bezcenne np. w przypadku drobnych odparzeń, czy otarć, które mogą zdarzać się latem. Szukajmy tych trzech składników w produktach do pielęgnacji i mycia dla niemowlaków już od pierwszego dnia życia. Praktyka pokazuje, ze warto spakować je do wakacyjnej walizki lub plecaka – dodaje.

Nadmorski kurort, schronisko wśród górskich szczytów lub pole biwakowe „blisko natury”. Komfort i dobre samopoczucie malucha to podstawa. Eksperci podpowiadają, że przeniesienie codziennej rutyny pielęgnacyjnej bobasa w wakacyjny plener jest możliwe. Kluczem do doskonałej kondycji skóry małego dziecka i jego świetnego samopoczucia są czułość, opieka najbliższych oraz cenna rutyna pielęgnacyjna oparta na naturalnych komponentach. Przed nami jeszcze prawie połowa lata!

SERIA BABY SKIN SOLVERX®

Kompleksowa pielęgnacja dla dzieci od pierwszego dnia życia

99% składników pochodzenia naturalnego

Formuły zawierają kompleks przeciwzapalny: kwas laktobionowy + pantenol + alantoina, który dodatkowo łagodzi podrażnienia i łagodzi uczucie swędzenia.

Składniki nawilżające i pielęgnujące skórę maluszka – oliwa z oliwek, masło shea, olej jojoba.

MARKA PRZEBADANA KLINICZNIE W SKŁAD KOMPLEKSOWEJ PIELĘGNACJI WCHODZĄ:

Emulsja do kąpieli 250 ml – cena 34,99 zł

Balsam do ciała 200 ml – 49,99 zł

Krem do twarzy 50 ml – 34,99 zł

i Autor: Materiały prasowe SOLVREX