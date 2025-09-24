Niczym Tweety i Wielki Ptak. Marta Nawrocka zadała szyku żółtym total lookiem. Ten kolor oznacza coś bardzo ważnego, co Nawrocka przekazała Melanii Trump

Podczas wizyty prezydenckiej w USA, Marta Nawrocka olśniła odważną stylizacją.

Pierwsza dama wybrała żółty total look na spotkanie z Melanią Trump.

Co symbolizuje ten kolor w modzie i jakie przesłanie niesie ze sobą wybór pani Nawrockiej?

Marta Nawrocka w żółtej stylizacji. To bardzo odważny kolor

Pierwsza dama ma wiele obowiązków podczas prezydenckiej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Kiedy prezydent Karol Nawrocki przebywał na posiedzeniu ONZ, to jego żona wybrała się na inne ważne spotkania. Marta Nawrocka wzięła udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Polsko-Amerykański Klub Beyond, a wieczorem udała się na spotkanie z Melanią Trump. Z tej okazji pierwsza dama postawiła na wyjątkową stylizację - całkowicie żółty total look. Nawrocka bardzo lubi stylizacje w jednym kolorze i zawsze prezentuje się w nich nienagannie. Monochromatyczne zestawienia są bardzo stylowe, eleganckie i bezpieczne.

Koncepcja total look, czyli spójnego zestawienia ubrań, dodatków i makijażu w jednej stylistyce lub kolorystyce, ma swoje korzenie w XX wieku. W latach 20. i 30. Coco Chanel promowała elegancję i prostotę, tworząc skoordynowane zestawy, które można uznać za wczesną formę total looku. Jednak to w latach 60. i 70. trend ten zyskał na popularności, zwłaszcza za sprawą projektantów takich jak Pierre Cardin i André Courrèges, którzy lansowali futurystyczne i monochromatyczne stylizacje od stóp do głów. Total look stał się wyrazem nowoczesności i pewności siebie, a jego różne interpretacje pojawiają się w modzie do dziś, od minimalistycznych zestawień po bardziej ekstrawaganckie i tematyczne kreacje.

Żółta stylizacja Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka pokazała, że nie boi się kolorów. Trzeba przyznać, że żółta stylizacja to dość odważny wybór. Nie tylko zwraca uwagę, ale też niesie pewną wiadomość wysyłaną do świata. Według psychologii kolorów żółty symbolizuje dobrą energię oraz pozytywne wibracje. W praktyce stanowi on sygnał radości i dobrego nastawienia wobec innych. To dobra nowina wśród kolorów. Żółte stylizacje mogą dodawać pewności siebie i podkreślać pozytywne uosobienie. Stanowią wiadomość pokoju oraz pokojowego nastawienia. Marta Nawrocka wybierając żółty total look podkreśliła swoje przyjazne nastawienie i pozytywną osobowość. Warto jednak wiedzieć, że znaczenie koloru żółtego z modzie może też kojarzyć się z zazdrością, chorobą, a nawet zdradą. W malarstwie Judasz często przedstawiany jest w żółtych szatach.