Niech chrupiąca przyjemność trwa dłużej

Idealna wakacyjna przekąska dla dziecka powinna spełniać kilka kryteriów. Po pierwsze najważniejszy, jak zawsze, jest jej skład, a im krótszy i bardziej naturalny, tym lepiej. Istotne jest także to, żeby była wygodna do podania i najlepiej, żeby nie brudziła małych rączek. Jeśli do tego wszystkiego będzie chrupać, chyba każde dziecko będzie w siódmym niebie. Wszystkie te warunki spełniają Tygryski – najchętniej kupowana marka chrupek kukurydzianych w całej Polsce*. Pałeczki kukurydziane Tygryski, bo dokładnie o nich mowa, to przekąska zamknięta w poręcznym opakowaniu, mieszczącym się do plecaka czy worka. Pałeczki są bezglutenowe za sprawą bazy w postaci kaszy kukurydzianej, a ponadto zostały wytworzone bez dodatku soli i cukrów. Teraz każde opakowanie zawiera aż 20% produktu gratis, dzięki czemu można się dzielić chrupiącymi chwilami!

Zobacz także: Jeżówka różowa, żółta i każda. Najpiękniejszy kwiat, który kwitnie aż do później jesieni. Posadź w ogrodzie, bo obłędnie wygląda i ma mnóstwo właściwości zdrowotnych

Pomysły na wakacyjne zabawy od Tygrysków dla małych Tygrysków!

Tygryski nie tylko pysznie smakują ale także bawią i uczą, co jest możliwe za sprawą dedykowanej, mobilnej aplikacji Tygryski, którą można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play lub App Store. Aplikacja ma łatwy w obsłudze, kolorowy interfejs i pełna jest pomysłów na kreatywne zabawy dla dzieci, inspiracji do własnoręcznego wykonania zabawek, a także bajek do czytania, słuchania i oglądania. To jednak nie wszystko, ponieważ również rodzice znajdą w niej coś dla siebie, np. wskazówki dotyczące wychowywania najmłodszych przygotowane przez specjalistów z zakresu dietetyki i psychologii czy proste przepisy na ciekawe dania, którym nie oprze się nawet mały niejadek. Już teraz dołączcie całą rodziną do Tygryskowego świata!

i Autor: Materiały prasowe Tygryski