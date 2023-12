Niedoskonałości? Z (po)mocą kwasów szybko staną się przeszłością

Pielęgnacja skóry z niedoskonałościami bywa wyzwaniem, a aktywny trądzik wymaga specjalnego podejścia - jednocześnie łagodnego i silnego. Produkty tołpa.® dermo face sebio+ skutecznie powstrzymują namnażanie niekorzystnych bakterii, wyciszają nasilone, aktywne zmiany, redukują powstawanie przebarwień potrądzikowych. Co więcej: wspierają odnowę naskórka i pobudzają go do regeneracji. Bo takiego specjalnego podejścia wymaga aktywny trądzik. Wszystko po to, żeby złagodzić jego przebieg. Pa, pa zmiany!

NOWOŚĆ dermo face sebio+ - pianka do mycia twarzy

2 kwasy [2%: AHA + LHA]

skóra: wrażliwa, alergiczna, nadmiar sebum, niedoskonałości, wycisza trądzik zaawansowany

STOP aktywne zmiany

oczyszcza bez przesuszenia i podrażnień

działa antybakteryjnie

delikatnie złuszcza i odblokowuje pory

Pianka do mycia twarzy respektuje specjalne potrzeby skóry z aktywnym trądzikiem, zapewniając w trakcie oczyszczania równowagę pomiędzy działaniem złuszczającym i kojącym. Dzięki micelarnej i spienionej formule bez przesuszenia i podrażnień odblokowuje pory, uwalniając skórę od zanieczyszczeń i sebum. Hamuje namnażanie bakterii. Pozostawia skórę oczyszczoną, a nasilone zmiany trądzikowe zredukowane i wyciszone.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

NOWOŚĆ dermo face sebio+- tonik 2 kwasy

[5%: AHA + LHA]

skóra: wrażliwa, alergiczna, nadmiar sebum,

niedoskonałości

wycisza trądzik zaawansowany

STOP aktywne zmiany

do -48% zatkanych porów w 10 dni

tonizuje i działa antybakteryjnie

zmniejsza ryzyko przebarwień

Tonik respektuje specjalne potrzeby skóry z aktywnym trądzikiem, zapewniając równowagę pomiędzy działaniem złuszczającym, kojącym i nawilżającym. Głęboko oczyszcza, ograniczając ilość zatkanych porów nawet do -48% w 10 dni*. Przywraca lekko kwaśne pH. Hamuje namnażanie bakterii. Zmniejsza ryzyko przebarwień potrądzikowych. Pozostawia skórę stonizowaną i matową, a nasilone zmiany trądzikowe zredukowane i wyciszone.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

NOWOŚĆ dermo face sebio+ peeling 3 kwasy

[15%: AHA+LHA+PHA ]

skóra: wrażliwa, alergiczna, nadmiar sebum, niedoskonałości

wycisza trądzik zaawansowany

STOP potrądzikowe przebarwienia i blizny w 10 min:

do -30% zatkanych porów

do -66% nadmiaru sebum

przeciwdziała nawrotom niedoskonałości

Peeling respektuje specjalne potrzeby skóry z aktywnym trądzikiem, zapewniając równowagę pomiędzy maksymalnym działaniem złuszczającym i kojącym. W ekspresowym tempie poprawia stan skóry, wyciszając trądzik zaawansowany (grudki, krostki, zaskórniki). Przeciwdziała niedoskonałościom, redukując te szczególnie uporczywe i nawracające. Zmniejsza ryzyko powstawania zmian potrądzikowych: przebarwień i blizn, jednocześnie redukując już istniejące. Złuszcza bez podrażnień, widocznego łuszczenia, suchości i dyskomfortu.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

NOWOŚĆ dermo face sebio+. - żel do mycia twarzy

2 kwasy: AHA + LHA

skóra: wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta, zaawansowany trądzik, aktywne zmiany

wycisza trądzik zaawansowany

STOP aktywne zmiany

głęboko oczyszcza i delikatnie złuszcza

działa antybakteryjnie

nie przesusza skóry

Żel głęboko oczyszcza, delikatnie złuszcza i jednocześnie wycisza aktywne zmiany. Nie zawiera drobinek, usuwa zrogowaciały naskórek bez pocierania i podrażnień dzięki kwasom AHA i LHA. Odblokowuje pory, uwalniając skórę od zanieczyszczeń i sebum. Hamuje namnażanie niekorzystnych bakterii. Redukuje nasilone zmiany: krostki, grudki, zaskórniki. Ogranicza powstawanie przebarwień potrądzikowych. Skóra jest oczyszczona, matowa, bez uczucia ściągnięcia.

i Autor: Materiały prasowe tołpa

dermo face sebio+ - korygujący niedoskonałości CICA-KREM

[2%: CYNK PCA+BHA]

wycisza trądzik zaawansowany

STOP aktywne zmiany

skóra: wrażliwa, alergiczna, mieszana, tłusta, zaawansowany trądzik, aktywne zmiany

przyspiesza eliminację zmian i przebarwień

zmniejsza wydzielanie sebum o 12%

długotrwale matuje do 24h

Korygujący niedoskonałości CICA-KREM z każdą godziną snu stopniowo wycisza skórę z aktywnym trądzikiem. Hamuje namnażanie niekorzystnych bakterii. Redukuje nasilone zmiany: krostki, grudki, zaskórniki otwarte i zamknięte. Odblokowuje pory i ujścia mieszków włosowych. Reguluje pracę gruczołów łojowych i zapewnia mniejsze wydzielanie sebum w ciągu dnia. Ogranicza powstawanie przebarwień potrądzikowych. Przyspiesza regenerację i stymuluje odnowę naskórka. Po przebudzeniu skóra jest zregenerowana, wyciszona, a niedoskonałości zredukowane.

i Autor: Materiały prasowe tołpa