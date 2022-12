Niedziela handlowa 18.12.2023. Biedronka rozdaje kultowe słodycze za darmo! Smak dzieciństwa

Promocje w Biedronce na Boże Narodzenie. Kultowe słodycze za darmo

Ostatnia przed Bożym Narodzeniem niedziela, 18.12.2023 jest handlowa. Oznacza to, że wszystkie sklepy będą otwarte i najpewniej przeżyją prawdziwe oblężenie. Jeżeli wybierasz się na niedzielne zakupy to sprawdź, jakie promocje będą obowiązywać w popularnych dyskontach. Wiele sklepów przygotowało wyjątkowe świąteczne promocje. W Biedronce taniej kupisz między innymi olej, wędliny oraz ryby. Promocją minus 50 proc. na drugi produkt objęto pierogi i uszka. Na szczególną uwagę zasługuje promocja na słodycze. Tylko do poniedziałku, 19 grudnia w promocji Biedronki wszystkie słodycze kultowej marki Lindt kupisz na zasadzie 2+2. Oznacza to nie mniej, nie więcej jak przy zakupie 4 produktów marki Lindt dwa z nich otrzymasz całkowicie za darmo. Promocja obowiązuje wyłącznie dla posiadaczy karty Moja Biedronka i obowiązuje na nią limit - maksymalnie 8 produktów dziennie na jedną kartę. Do wyboru są między innymi popularne czekolady Lindt czy świąteczne kuleczki. To idealna promocja na wszystkich czekoladożerów.

Zobacz także: W Polsce powstanie pierwszy sklep popularnej marki! Wiele osób na to czekało. Kiedy otwarcie?

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce

Sonda Czy robisz zakupy w Biedronce? Tak, chętnie i całkiem często Tak, ale tylko wtedy, gdy muszę Nie