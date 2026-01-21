Niezbędnik w góry - zimowe akcesoria od MAKO

Zimowe wyjazdy w góry to przede wszystkim komfort, ciepło i chwile, w których można zwolnić tempo. Z myślą o spokojnych porankach, zimowych spacerach i momentach odpoczynku MAKO stworzyło kolekcję zimowych akcesoriów Teddy, inspirowaną estetyką slow travel.

Charakterystyczny barankowy materiał pojawia się w trzech ponadczasowych kolorach: beżu, karmelu i czerni, dzięki czemu dodatki bez wysiłku dopasują się do wielu stylizacji. W kolekcji znajdziemy rękawiczki Teddy Gloves – idealne na zimowe spacery i przerwy na kawę, kosmetyczkę Teddy Pouch, która sprawdzi się też jako mini torebka, a także pojemną Teddy Shopper – praktyczną torbę na wyjazdy i codzienne zimowe aktywności. Całość dopełnia Wool Head Scarf, chroniący przed wiatrem i dodający stylizacjom górskiego charakteru.

Kolekcja Teddy od MAKO to propozycja dla tych, którzy zimą stawiają na funkcjonalność, nie rezygnując z estetyki – idealna na wyjazd w góry i jako prezent dla miłośników ciepła oraz dobrze zaprojektowanych detali.

