Niezbędnik w góry - zimowe akcesoria od MAKO

Charakterystyczny barankowy materiał pojawia się w trzech ponadczasowych kolorach: beżu, karmelu i czerni, dzięki czemu dodatki bez wysiłku dopasują się do wielu stylizacji. W kolekcji znajdziemy rękawiczki Teddy Gloves – idealne na zimowe spacery i przerwy na kawę, kosmetyczkę Teddy Pouch, która sprawdzi się też jako mini torebka, a także pojemną Teddy Shopper – praktyczną torbę na wyjazdy i codzienne zimowe aktywności. Całość dopełnia Wool Head Scarf, chroniący przed wiatrem i dodający stylizacjom górskiego charakteru.

Kolekcja Teddy od MAKO to propozycja dla tych, którzy zimą stawiają na funkcjonalność, nie rezygnując z estetyki – idealna na wyjazd w góry i jako prezent dla miłośników ciepła oraz dobrze zaprojektowanych detali.

i Autor: Borys Synak/ Materiały prasowe