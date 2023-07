Nieziemsko dobra maseczka do suchych włosów. Kosztuje 2 zł, a efekt niczym po botoksie za 150 zł. Domowa maska do włosów

Co zrobić, żeby w domu ładnie pachniało? Zapach ukoi zmysły i wpłynie na nastrój

Suche i matowe włosy to często zjawisko zwłaszcza latem. Promienie słoneczne skutecznie przesuszają pasma, a te tracą swój zdrowy wygląd. Jednym z najpopularniejszych zabiegów nawilżających włosy jest w ostatnich latach botoks, który można wykonać w większości salonów kosmetycznych. Jednak tu trzeba liczyć się z kosztami, gdyż cena tego profesjonalnego zabiegu oscyluje w okolicach 150 złotych. Można także stosować gotowe maski nawilżające włosy, które bez problemu kupisz w każdej drogerii. Zwolenniczki naturalnych kosmetyków z pewnością polecą kilka domowych sposobów na suche włosy. Nawet nasze babcie zamiast szamponu do włosów, używały na przykład mąki ziemniaczanej, która dodawała pasmom blasku i je wygładzała. Równie skuteczna jest domowa maseczka z miodu i jogurtu naturalnego, która jest bogata w proteiny, które w kilka chwil nadają włosom upragnionego blasku i nawilżenia.

Domowa maseczka do włosów. Idealna na suche pasma kosztuje tylko 2 zł

Pewna internautka podzieliła się ze sowimi internautami na TikToku swoim odkryciem. @BlondHairCare do nawilżania swoich pasm używa budyniu! Otóż zawiera on cukier, proteiny, trochę tłuszczu i skrobię, które mają dobroczynny wpływ na pasma. Jak przygotować tę domową maseczkę na suche włosy? Są na to trzy sposoby:

Łyżkę gotowego budyniu na mleku mieszamy z 2 łyżkami ulubionej maski. Mieszankę nałóż na włosy na 15 minut, po czym spłucz. Łyżkę budyniu w proszku wymieszaj z 2 łyżkami swojej maski do włosów. Dokładnie wymieszaj i nałóż na pasma na 15 minut. Spłucz letnią wodą. Gotowy budyń na mleku nałóż na włosy na 15 minut. Potem spłucz, umyj je szamponem i na koniec zaaplikuj ulubioną maskę.

