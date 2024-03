Nigdy o tym nie zapominaj w swojej pielęgnacji! To podstawa zdrowej i młodo wyglądającej skóry

Wszyscy kochamy słońce, z jednej strony stanowi ono rewelacyjne źródło witaminy D, z drugiej, niestety posiada również szerokie spectrum działań niepożądanych. Wiecie, że to właśnie promienie słoneczne uznawane są za jeden z głównych czynników, które odpowiadają za starzenie się skóry, w tym także za zmarszczki. Dlatego tak ważna jest prawidłowa ochrona naszej skóry przed słońcem. Wybierając się na plażę raczej nie zapominamy o kremach do opalania i pamiętamy, by regularnie smarować się wysokimi filtrami. Gorzej jest jednak ze skórą twarzy, eksperci podkreślają, że kremy SPF to podstawa pielęgnacji i powinny być aplikowane codziennie, niezależnie od pory roku, szczególnie ważne są one w przypadku osób, które w swojej pielęgnacji stosują retinol oraz kwasy. Najlepiej wybierać krem z SPF50, który zapewni najwyższą ochronę przeciwsłoneczną. Obecnie na rynku jest wiele kosmetyków SPF, które dedykowane są różnym rodzajom skóry, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie.

Zobacz także Genialny sposób na mech na trawniku. Rozsyp to na trawie, a będziesz cieszyć się murawą niczym na profesjonalnym boisku

Garnier Skin Naturals Vitamin C UV Daily SPF50+

Odkryj doskonałe połączenie ochrony i pielęgnacji dzięki lekkiemu fluidowi na dzień, który łączy moc witaminy C z filtrem SPF50+ o bardzo wysokim stopniu ochrony. Zaraz po aplikacji poczujesz, jak Twoja skóra jest kompleksowo chroniona przed promieniowaniem UVB oraz krótkim i długim promieniowaniem UVA, działającym na oznaki fotostarzenia, takie jak przebarwienia. Dzięki klinicznie sprawdzonym wynikom, możesz cieszyć się nawet o 53% mniejszą widocznością przebarwień, przy jednoczesnym wzroście o 43% blasku i 40% gładkości skóry.

Formuła opiera się na witaminie C, naturalnym przeciwutleniaczu, wykorzystującym proces fermentacji kukurydzy, oraz peptydach i kwasie hialuronowym, które nawilżają i wygładzają skórę. Fluid nie pozostawia białych śladów, nie jest tłusty, klejący ani komedogenny, co sprawia, że jest odpowiedni dla wszystkich typów i odcieni skóry.

i Autor: Materiały prasowe GARNIER