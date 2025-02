i Autor: materiały prasowe Vistula

Strefa mody

Nowa definicja elegancji!

Marka Vistula prezentuje najnowszą kolekcję wiosna-lato 2025, w której redefiniuje pojęcie elegancji. Stworzona z myślą o ważnych chwilach kampania „Tailored for the moments” podkreśla, że elegancja to więcej niż klasyczny garnitur – to świadome podejście do mody, umiejętne połączenie zapewniające nie tylko styl, ale przede wszystkim komfort w różnych sytuacjach – od spotkań biznesowych, przez uroczyste okazje, aż po mniej formalne chwile.