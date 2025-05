Nowoczesna fotoprotekcja na straży zdrowia skóry

Fotoprotekcja – klucz do zdrowia skóry

Promieniowanie UV (UVB i UVA), uszkadza struktury DNA w komórkach skóry, co może prowadzić do ich mutacji i rozwoju nowotworów. Coraz więcej uwagi poświęca się również światłu niebieskiemu (HEV), które przenika całą warstwę naskórka i skóry właściwej, docierając do tkanki podskórnej. Promieniowanie HEV, podobnie jak UVB i UVA, przyczynia się do nasilenia stresu oksydacyjnego, przyspiesza starzenie się komórek oraz powstawanie utrzymujących się przebarwień skóry. Dlatego też stosowanie odpowiedniej i przebadanej fotoprotekcji jest tak ważne przez cały rok – nie tylko latem. Właściwie dobrana może skutecznie zminimalizować ryzyko uszkodzeń, opóźnić procesy starzenia i najważniejsze – ograniczyć ryzyko nowotworów skóry.

TriAsorB™ to unikalny filtr będący efektem 20 lat badań laboratoriów Eau Thermale Avène. Jego działanie zostało zainspirowane naturalnie obecną w skórze melaniną, która ma właściwości fotoochronne. Filtr zapewnia skuteczną ochronę przed UVB, UVA i światłem niebieskim do 450 nm. Zmniejsza liczbę uszkodzeń komórkowych spowodowanych przez światło niebieskie (HEV) aż o 95%1 oraz ogranicza ilość spowodowanych przez nie przebarwień o 72%2.

Sunsimed KA3 to wyrób medyczny zawierający unikalny filtr TriAsorB™, dedykowany skórze wrażliwej i skłonnej do rogowacenia słonecznego. Produkt pomaga zapobiegać powstawaniu zmian nowotworowych i przednowotworowych skóry4, w tym rogowaceniu słonecznemu czy uszkodzeniom DNA. Zawiera pre-tokoferyl o silnym działaniu antyoksydacyjnym, wzmacniając ochronę komórkową. Jako uzupełnienie rutyny ochronnej doskonale sprawdzi się również Woda Termalna Avène, która koi skórę i łagodzi podrażnienia, a w upalne dni stanowi również unikalny sposób na schłodzenie.

Eau Thermale Avène – partner kampanii EUROMELANOMA 2025

EUROMELANOMA to ogólnoeuropejska inicjatywa na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji profilaktyki nowotworów skóry. W 2025 r. kampania skupi się na ochronie przeciwsłonecznej skóry dzieci. Zagadnienie to jest tym ważniejsze, że jedno oparzenie słoneczne z powstawaniem pęcherzy w dzieciństwie podwaja ryzyko nowotworu skóry w dorosłości.

W okresie od 12 maja do 30 czerwca 2025, w ramach akcji EUROMELANOMA POLSKA, konsumenci będą mogli wziąć udział w bezpłatnych, lokalnych badaniach dermatologicznych pod kątem obecności zmian skórnych.