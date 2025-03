Nowość: Your KAYA wprowadza suplementy, które wyznaczają nowy standard czystego składu i skuteczności

Pierwszym produktem jest More COLLAGEN – suplement oparty na hydrolizowanym kolagenie morskim o niskiej masie cząsteczkowej, który efektywniej wchłania się do krwiobiegu, zapewniając szybsze efekty. Ten rodzaj kolagenu jest kluczowym składnikiem skóry, kości i stawów, wspierając ich regenerację.

„Bardzo zależało mi na tym, aby nasz kolagen wyróżniał się na tle innych i miał ponadprzeciętny skład – to był dla mnie priorytet” – mówi Kaja Rybicka-Gut, współzałożycielka marki. „Dlatego zainwestowaliśmy w cztery brandowane składniki aktywne o skuteczności potwierdzonej badaniami. Dzięki temu mamy pewność, że przekazujemy w Wasze ręce produkty bezpieczne i przynoszące realne efekty. Tu nie ma miejsca na kompromisy”.

More COLLAGEN wyróżnia się czystym składem, pozbawionym zbędnych wypełniaczy, oraz zawiera m.in. DracoBelle™ Sd Nu – roślinny ekstrakt, który stymuluje produkcję kolagenu i poprawia elastyczność skóry.

Suplement dostępny jest w pięciu pysznych wariantach smakowych (w tym także w wersji bezsmakowej), dzięki czemu każdy może znaleźć opcję idealnie dopasowaną do swoich preferencji, a codzienne stosowanie staje się czystą przyjemnością. Mocnym wyróżnikiem More COLLAGEN jest brak rybiego posmaku, co czyni go wyjątkowym na rynku.

i Autor: materiały prasowe YourKaya

Your KAYA jako firma specjalizująca się w produktach menstruacyjnych i edukacji dotyczącej zdrowia intymnego, zdecydowała się również na ukłon w stronę kobiet borykających się z dokuczliwymi objawami PMS. Suplement Less PMS to innowacyjny produkt, który pomaga w łagodzeniu objawów napięcia przedmiesiączkowego i menstruacyjnego, a dzięki zawartości Shatavari, Berberyny HCL 97%, kwasu foliowego i szafranu wspomaga układ nerwowy, odpornościowy i hormonalny, a także przyczynia się do poprawy jakości snu i samopoczucia.

Suplementy Your KAYA to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na produkty, które oferują holistyczne podejście do zdrowia. Kolagen w More COLLAGEN i wsparcie podczas cyklu w Less PMS to propozycje, które mają szansę zdobyć serca osób szukających naturalnych, ale skutecznych rozwiązań.

Te nowości w ofercie Your KAYA stanowią doskonałą alternatywę dla osób pragnących zadbać o siebie w sposób kompleksowy – od środka.