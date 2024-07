O ten tusz do rzęs Polki się zabijają! w promocji Rossmanna za 26 zł! Wydłuża i rozdziela rzęsy. Wyglądają lepiej niż sztuczne. Promocyjny hit

Hitowy tusz do rzęs w promocji Rossmanna. "Podkręca, zdecydowanie wydłuża i delikatnie pogrubia"

Tusz do rzęs to jeden z tych kosmetyków, który całkowicie zmienia makijaż. Wiele kobiet sięga po niego codziennie, nawet jak na co dzień się nie maluje. Na rynku znajdziesz wiele kosmetyków, które spełnią nawet najwyższe wymagania. Jednym z bardziej znanych produktów jest tusz do rzęs MAYBELLINE Lash Sensational Full Fan Effect. Obecnie znajdziesz go w promocji Rossmanna. Jego aktualna cena wynosi 25,99. To prawie o połowę taniej bowiem cena regularna wynosi 46,99 zł. To idealna propozycja do dziennych makijaży. MAYBELLINE Lash Sensational Full Fan Effect daje efekt naturalnie wyglądających rzęs. Idealnie je wydłuża i pogrubia. Włoski nie są sklejone. Co ważne tusz Maybelline nie odbija się i nie kruszy pod okiem. Przez cały dzień wygląda spektakularnie. Jest wodoodporny i świetnie sprawdzi się w upały. Ten tusz z promocji Rossmanna to hit.

- Wielowarstwowy efekt na Twoich rzęsach z rewolucyjną w linii Maybelline New York maskarą Lash Sensational! Szczoteczka w kształcie wachlarza z różnymi rodzajami włosków dociera nawet w trudno dostępne miejsca na linii powiek, aby wydobyć także krótkie i najbardziej niesforne rzęsy! Efekt precyzyjnego rozdzielenia i maksymalnego podkręcenia od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka! - czytamy na stronie Rossmanna.

