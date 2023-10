O tym warto głośno mówić. Sephora przekaże 100 proc. dochody ze sprzedaży kosmetyków Seleny Gomez na rzecz funduszu RARE IMPACT FUND

„Stworzyłam fundusz Rare Impact Fund, aby ułatwić młodym ludziom dostęp do usług z zakresu zdrowia psychicznego i edukacji – czyli tego, czego potrzebowałam, kiedy byłam młodsza, a do czego nie miałam dostępu” – powiedziała Selena Gomez, założycielka i kreatorka Rare Beauty oraz Rare Impact Fund. „Kryzys związany ze zdrowiem psychicznym jest jednym z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoją dziś młodzi ludzie, a ta praca nie byłaby możliwa bez wsparcia naszych partnerów, takich jak SEPHORA, którzy nie tylko wierzą w tę misję, ale również przekazują znaczące fundusze na wsparcie obszaru zdrowia psychicznego dla młodych ludzi na całym świecie. Jestem zaszczycona, że marka Rare Beauty nawiązała współpracę z SEPHORA z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w celu zebrania środków na fundusz Rare Impact Fund poprzez sprzedaż produktów Rare Beauty w SEPHORA”. Dzięki globalnemu zasięgowi SEPHORA, inicjatywa darowizn* zostanie zrealizowana w dwudziestu ośmiu krajach, takich jak: Australia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Hongkong – Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Włochy, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Filipiny, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Scott Friedman, Dyrektor Generalny Rare Beauty, powiedział: „SEPHORA odegrała integralną rolę we wprowadzeniu na rynek marki Rare Beauty w 2020 roku i od tego czasu jest dla nas prawdziwym partnerem w każdym aspekcie naszej działalności. SEPHORA bardzo wspiera wizję naszej założycielki, by zmienić dialog w branży kosmetycznej i skierować dyskusję na aspekt akceptacji i pozytywności, jednocześnie wspierając osobistą misję Seleny, skupiającą się na destygmatyzacji zdrowia psychicznego. W tym roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego nie możemy doczekać się zorganizowanej wspólnie z SEPHORA zbiórki funduszy na rzecz Rare Impact Fund. Fundusz ten wspiera organizacje działające na rzecz zdrowia psychicznego młodzieży i społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji, na całym świecie”. W dniach poprzedzających Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego SEPHORA zmobilizuje swoją globalną społeczność beauty do wzięcia udziału w otwartej dyskusji na temat zdrowia psychicznego za pośrednictwem serii treści w mediach społecznościowych stworzonych we współpracy z Rare Beauty. Rare Beauty i SEPHORA wspólnie angażują się w działania mające na celu destygmatyzację rozmów na temat zdrowia psychicznego i celebrowanie tego, co czyni każdego z nas wyjątkowym.

"W SEPHORA wierzymy, że piękno może mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Podzielamy wartości Rare Beauty takie jak życzliwość i inkluzywność, dlatego marka ta jest dla nas idealnym partnerem podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego”, powiedziała Deborah Yeh, Global Chief Purpose Officer SEPHORA. „Chcemy, by branża kosmetyczna była bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich – jesteśmy dumni z tego, że możemy wykorzystywać naszą globalną markę i sieć, aby wspierać Rare Impact Fund oraz jego misję kształtowania pozytywnego dialogu na temat zdrowia psychicznego”.

Elyse Cohen, Wiceprezes Rare Beauty ds. Wpływu Społecznego i Integracji oraz Prezes Funduszu Rare Impact Fund, powiedziała: „Jesteśmy podekscytowani współpracą z SEPHORĄ podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, która będzie miała na celu zebranie znaczących funduszy na rzecz zdrowia psychicznego młodych ludzi. To zasługa naszej niewiarygodnej społeczności i naszych partnerów korporacyjnych, takich jak SEPHORA, że wspólnie osiągnęliśmy tak wiele. Do tej pory fundusz Rare Impact Fund zdołał wesprzeć 740 000 młodych ludzi, 10 000 nauczycieli i administratorów oraz 367 systemów edukacyjnych, a to dopiero początek. Fundusze zebrane w ramach kampanii Make a Rare Impact zostaną przekazane na bezpośrednią pomoc obecnym i przyszłym beneficjentom funduszu Rare Impact Fund, a także zapewnią młodym ludziom dostęp do zasobów niezbędnych dla ich zdrowia psychicznego”. Artemis Patrick, Prezes SEPHORA w Ameryce Północnej, który wcześniej pełnił funkcję Globalnego Dyrektora ds. Merchandisingu i kierował światową premierą marki Rare Beauty, dodał: „Jesteśmy dumni, że zbudowaliśmy społeczność marek, które kierują się swoimi wartościami i aktywnie wywierają wpływ na świat, a marka Rare Beauty jest tego najlepszym przykładem. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego SEPHORA ma zaszczyt połączyć siły z Seleną i Rare Beauty, aby wesprzeć zmieniającą życie działalność Rare Impact Fund. Serdecznie zapraszamy całą naszą społeczność beauty SEPHORA, aby pomogła nam w inicjatywie Make a Rare Impact”.

Więcej informacji na temat funduszu Rare Impact Funds znajdziesz na stronie: rareimpactfund.org.

i Autor: Materiały prasowe Selena Gomez

