Obalamy mity na temat trądziku – za nami globalne wydarzenie CERAVE ACNE ACADEMY

Marka CeraVe wywodzi się z USA, dlatego też wybór lokalizacji na globalny event naturalnie padł na Nowy Jork. Tematem przewodnim wydarzenia, które odbyło się 13 i 14 września, była nauka o prawidłowej i skutecznej rutynie pielęgnacyjnej skóry skłonnej do trądziku i niedoskonałości. Ponad 400 gości, influencerów i ekspertów beauty przybyło z 25 krajów, potwierdzając tym samym, że CeraVe to jedna z najbardziej rozpoznawalnych skincare’owych marek na świecie.

Dermatolodzy, skin eksperci i ambasadorzy marki z całego świata

Podczas dwudniowego eventu na uczestników czekało mnóstwo intensywnych inspiracji, w tym Master Class z gwiazdami TikToka. Wśród nich m.in. dermatologiczny guru, dr Shah (@dermdoctor), który w sieci dzieli się wiedzą ze swoją ponad 21 milionową skincare’ową społecznością; Charlie D’Amelio (@charlidamelio), jedna z najsławniejszych TikTokerek, którą obserwuje już zawrotna liczba 150 milionów followersów oraz Zach King (@zachking) - topowy amerykański twórca znany z kreatywnych video z motywem iluzji.

Goście wzięli udział w licznych atrakcjach wypełnionych porządną dawką wiedzy i ciekawostek dotyczących walki z trądzikiem – ekscytujących konkursach oraz praktycznych zajęciach inspirowanych prawdziwymi lekcjami w szkole:

ART CLASS, gdzie każdy z uczestników mógł w kreatywny sposób zaprezentować własne odczucia na temat trądziku i podzielić się swoim doświadczeniem na drodze do pokonania niedoskonałości skóry, wyrażając się w formie sztuki.

GYM CLASS pomogły z kolei obalić najważniejsze fizyczne i emocjonalne błędne przekonania na temat trądziku, za pomocą inspirowanych fitnessem aktywności.

SCIENCE CLASS, w której królowała nauka – niezbędny element towarzyszący formułom związanym z pielęgnacją skóry trądzikowej, a w szczególności produktów CeraVe.

MUSIC CLASS – o trądziku uczymy się mówić głośno, pokazując skalę problemu, dlatego podczas ostatniej z aktywności uczniowie dołączyli do chóru i pod dyrygenturą The Gregory Brothers, muzyków znanych z TikToka, stworzyli hymn, pokazując swoim obserwatorom, że nie są sami w walce o zdrowo wyglądającą skórę.

Powrót do nauki z CeraVe

W Nowym Jorku nie mogło zabraknąć również polskich #CeraVeFriends. W naszym składzie pojawiły się gwiazdy mediów społecznościowych długofalowo związane z marką: Liliana Grochowska, skinekspertka, która zasłynęła ze swoich edukacyjnych materiałów pod pseudonim GroszekCukierkowy; Jasperr - młody influencer z 2.5 mln kontem na TikToku; Youtuberka i przedstawicielka skóry problematycznej, czyli Kaja Soboń; a także Klaudia Tarka znana wszystkim fanom pielęgnacji i makijażu jako Klatex, oraz wieloletnia ambasadorka CeraVe – AgaSava.

Goście mieli przy tym wyjątkową możliwość współpracy z influencerami z całego świata, a wszystko to pod okiem wiodących ekspertów w dziedzinie pielęgnacji skóry. Po całym dniu aktywności zaproszeni oficjalnie “ukończyli szkołę” i spędzili magiczny wieczór pełen zabawy w stylu prawdziwego amerykańskiego prom-night! Balowi przyświecało hasło „Prom Like A Derm” nawiązujące do kampanii marki.

Wybrani goście eventu mogli skorzystać również z ekskluzywnej wycieczki do laboratoriów w New Jersey – gdzie dosłownie dzieje się cała magia CeraVe! W programie znalazły się kulisy opracowywania produktów oraz formuł przeciwtrądzikowych marki, a także tajniki historii jej powstania we współpracy z dermatologami. A to jeszcze nie wszystko! Zaproszeni spędzili również czas w nowojorskim biurze marki w towarzystwie Toma Allisona – jednego z założycieli CeraVe!

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jakie mity o skórze skłonnej do trądziku zostały obalone podczas eventu obserwuj profil @ceravepolska oraz ambasadorów marki!

Pielęgnacja przeciw niedoskonałościom

Nowy rok szkolny to doskonały moment, aby wzmocnić swoją wiedzę o tym, jak zapewnić zdrowy wygląd skóry skłonnej do trądziku. Gama CeraVe dedykowana walce z niedoskonałościami to skuteczna seria dermokosmetyków, o działaniu potwierdzonym badaniami. Wypryskom i niedoskonałościom często towarzyszy naruszona bariera ochronna skóry. CeraVe to marka stworzona z dermatologami, oferująca produkty, które dzięki zawrtościom 3 kluczowych ceramidów i składników aktywnie działających na skórę, zmniejszają niedoskonałości, nie wysuszając przy tym skóry i dbając o jej barierę hydrolipidową.

Tylko dermokosmetyki!

CeraVe to marka stworzona z dermatologami. Wszystkie jej receptury zawierają najważniejsze składniki pielęgnacyjne, przede wszystkim 3 kluczowe ceramidy – identyczne z tymi, które występują w ludzkiej skórze, Nawilżające produkty marki dodatkowo wyposażone są w technologię MVE, która umożliwia stabilne, stopniowe uwalnianie składników aktywnych, dzięki czemu skóra pozostaje nawilżona nawet do 24h po aplikacji. Dermokosmetyki CeraVe są bezzapachowe, hipoalergiczne i niekomedogenne.

Dostępne w drogeriach oraz wybranych aptekach.

Linia dla skóry skłonnej do trądziku i niedoskonałości:

Żel Myjący Przeciw Niedoskonałościom – usuwa nadmiar sebum i zapobiega powstawaniu nowych zmian, nie naruszając bariery ochronnej skóry. Jest przyjemny w stosowaniu – nałożony na twarz lekko się pieni. Poza ceramidami ma w składzie kwas salicylowy, który oczyszcza pory, kojący niacynamid (witaminę B3) oraz białą glinkę, minimalizującą błyszczenie się skóry. Nie pozostawia uczucia ściągnięcia ani suchości – jest skuteczny, ale też wyjątkowo delikatny.Żel Przeciw Niedoskonałościom – zawiera komplet składników, dzięki którym 40 proc. widocznych niedoskonałości ulega zmniejszeniu już po 3 dniach stosowania[footnoteRef:1]. Zawarty w żelu kwas salicylowy oczyszcza pory, a kwasy mlekowy i glikolowy wspierają wygładzenie skóry. Dzięki zawartości ceramidów regeneruje i odbudowuje barierę ochronną skóry. Jest delikatny, bezzapachowy, nie zawiera wysuszającego alkoholu i szybko się wchłania. Odbudowujące Serum z Retinolem – zmniejsza ślady po trądziku, a także niweluje przebarwienia i widoczność porów oraz przywraca naturalne nawilżenie naskórka. Zawiera kluczowe dla bariery hydrolipidowej ceramidy, kapsułkowany retinol o właściwościach wygładzających, ekstrakt z korzenia lukrecji, który wspomaga rozjaśnianie kolorytu skóry i kojący niacynamid.