Obierz, zagotuj w 1 l wody i spłucz siwe odrosty, a znikną bez farbowania w 5 minut. Naturalny pogromca siwizny przyciemni pasma i przywróci im blask. Sposób na siwe włosy bez farbowania

Obierz, zagotuj w 1 l wody i spłucz siwe odrosty, a znikną bez farbowania w 5 minut

Siwe włosy pojawiają się w różnym wieku i są powodem kompleksów zwłaszcza u kobiet. Wpływ na siwienie ma wiele czynników, ale są to przede wszystkim predyspozycje genetyczne. Dla kobiet o naturalnie ciemniejszych włosach srebrzyste pasma często wywołują dyskomfort i te panie starają się regularnie je ukrywać farbą. Choć w ostatnich latach siwe włosy stają się naprawdę modne i wielu stylistów prezentuje piękne fryzury u kobiet dojrzałych na siwych włosach, to i tak jest grono pań, które czują się znacznie lepiej bez widocznych oznak starzenia. Oczywiście farbowanie włosów jest jedną z najbardziej popularnych metod maskowania siwych odrostów. Jest ona niezwykle prosta, a zarazem skuteczna. Jednak należy pamiętać, że częste farbowanie włosów może je niszczyć. Dlatego, zanim wykonasz ten zabieg, wypróbuj domowe sposoby na siwe włosy bez ich farbowania, które w wielu sytuacjach są równie skuteczne, a na pewno są tańsze i bezpieczne dla naszych kosmyków. Dlatego obierz, zagotuj w 1 l wody i spłucz umyte wcześniej włosy, a siwe odrosty znikną bez farbowania i to w 5 minut.

Sposób na siwe włosy bez farbowania. Jak przygotować płukankę przyciemniającą?

Ten naturalny sposób na siwe włosy bez farbowania ukryje je już w 5 minut. Wystarczy przygotować wywar z orzechów włoskich. Taka płukanka przyciemnia siwe włosy, a przy okazji świetnie je odżywia i wzmacnia też ich cebulki. Najskuteczniejszy będzie wywar z zielonych łupin orzecha, jednak poza sezonem, sprawdzą się też i skorupki. Należy je gotować w wodzie pod przykryciem przez około pół godziny. Po odcedzeniu i przestudzeniu zastosuj płukankę na umyte włosy. Zabieg warto powtarzać 2 lub 3 razy w tygodniu.

Domowa sposób na siwe włosy u blondynek

Z kolei panie o naturalnie jasnych włosach powinny wypróbować innego domowego sposobu na siwe włosy. Płukanka cytrynowo-ruminakowa wspaniale ukrywa siwe włosy bez farbowania. Jak ją przygotować? Rumianek suszony zalej dwoma szklankami gorącej wody, odcedź i przestudź. Wyciśnij sok z 2 cytryn i wymieszaj z naparem z rumianku. Tym płynem płucz włosy i skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i spłucz zimną wodą.