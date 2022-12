Obłędny makijaż sylwestrowy 2022/2023. Wizażysta zdradza, jak go zrobić samodzielnie krok po kroku. To banalne!

Sylwester to doskonała okazja na to, żeby zaszaleć nie tylko na parkiecie czy wybierając efektowną stylizację oraz fryzurę, ale również robiąc make up. Jaki makijaż pozwoli Ci zabłysnąć w tę wyjątkową i jedyną taką noc w roku? Harry Jefferson — projektant makijażu, profesjonalny wizażysta oraz makijażysta gwiazd, ekspert Kontigo i twórca profesjonalnej marki makijażowej HarryJPRO — podpowiada, jak w kilku prostych krokach zmienić swój look.

Brokat w makijażu? Czemu nie!

Znany i używany nie od dziś brokat to doskonały dodatek, który nada nawet najprostszym makijażom karnawałowy błysk. Sprawdzi się on zwłaszcza do podkreślenia powiek, a do wykonania makijażu sylwestrowego z jego udziałem będziesz potrzebować wyłącznie brokatu kosmetycznego i specjalnego kleju. Oczywiście w stosowaniu migotliwych drobinek warto zachować umiar, dzięki czemu makijaż nie będzie przerysowany, a dopełni stylizację na sylwestra 2022/2023, dzięki czemu będzie ona wyglądała na dopracowaną w każdym calu.

Ważną rolę w makijażu sylwestrowym z wykorzystaniem brokatu odgrywa klej kosmetyczny do ciała. Taki produkt jest delikatny dla skóry, nie wysusza jej i jest łatwy do usunięcia przy pomocy kosmetyków do demakijażu twarzy, a przy tym zapewnia długotrwały efekt. Nie pozostaje nam nic innego, jak przedstawić trzy proste sposoby na wykorzystanie brokatu w makijażu sylwestrowym.

i Autor: Kontigo Makijaż sylwestrowy

Proste triki na makijaż w stylu glamour

Makijaż sylwestrowy kojarzy nam się zazwyczaj ze stylem glamour, w którym wszystko się świeci i mieni. Nie potrzebujesz wyjątkowych umiejętności, aby w prosty sposób zmienić swój codzienny makijaż w ten nadający się na wielkie wyjście. – Aby uzyskać prosty, ale szybki efekt, możesz stworzyć olśniewającą brokatową kreskę. Wystarczy, że nałożysz na powiekę warstwę kleju – tak jak w przypadku klasycznego eyelinera – a następnie delikatnie zaaplikujesz na niego drobinki. To szybki i łatwy sposób na dodanie brokatu do Twojej stylizacji, dzięki czemu przekształcisz typowy makijaż wieczorowy w noworoczny glamour – komentuje Harry Jefferson, ekspert Kontigo. – Innym sposobem jest stworzenie odważniejszego efektu poprzez pokrycie brokatem całej powieki. Aby uzyskać taki efekt nałóż cienką warstwę kleju na skórę, a potem wklep mieniące się drobinki w kolorze pasującym do twojej stylizacji – dodaje ekspert.

Szykując makijaż sylwestrowy 2022/2023 warto zadbać o to, by dobrze się w nim czuć. Dlatego jeżeli na co dzień preferujesz prosty, minimalistyczny makeup, w Sylwestra postaw, na któryś z powyższych trików oraz pomadkę w ulubionym kolorze. Pamiętaj – nic na siłę. Jeżeli natomiast lubisz zaszaleć i eksperymentować ze swoim wyglądem, warto spróbować ostatniego sposobu.

– Aby stworzyć sylwestrowy look nawiązujący do jednego z aktualnych trendów makijażowych, czyli “kryształowych oczu”, nie ograniczając się wyłącznie do tej części ciała, wystarczy, że zamoczysz końcówkę pędzla w kleju do twarzy i narysujesz na niej kontury kształtu, jaki chcesz uzyskać. Następnie nałóż brokat, delikatnie go dociśnij, a potem zbierz nadmiar drobinek za pomocą pędzla w kształcie wachlarzu. Gdy to zrobisz, otrzymasz wspaniały, olśniewający wygląd, który z pewnością przyciągnie uwagę wszystkich, którzy cię zobaczą! – zdradza wizażysta. Wypróbuj proste triki w domu i przekonaj się, jak łatwo i szybko możesz stworzyć sylwestrową stylizację glamour, która rozświetli twoje spojrzenie. Przygotowując się na tą wyjątkową noc nie wolno zapominać jednak o pielęgnacji. To właśnie dzięki niej kosmetyki kolorowe wyglądają na skórze dobrze i zachowują niezmienioną trwałość przez wiele godzin.

i Autor: Kontigo Makijaż sylwestrowy