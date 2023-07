i Autor: Shutterstock

Od przyjęć w ogrodzie po randki na plaży - letnie inspiracje na każdą okazję

Lato to idealna okazja do tego, by uaktualnić swoją garderobę. W tym sezonie szczególnie warto zwrócić uwagę na lekkie tkaniny, które świetnie sprawdzą się zarówno na przyjęcie w ogrodzie, piknik w parku czy romantyczna randkę na plaży. Marka VAN GRAAF przygotowała szeroki wybór produktów z nowej letniej kolekcji na różne okazje, niezależnie od stylu.