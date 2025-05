Odkryj przyszłość pielęgnacji skóry

Wizyta w Skin Science Club to możliwość skorzystania z najbardziej zaawansowanych narzędzi diagnostycznych, takich jak Skin Screen – urządzenie analizujący 12 parametrów skóry za pomocą trzech typów światła – oraz Youth Finder™, który powiększa obraz skóry 30 razy i precyzyjnie ocenia oznaki starzenia, by dobrać indywidualny plan pielęgnacji. Goście będą mogli zajrzeć do stref eksperymentów, gdzie eksperci Lancôme przedstawią naukowe podstawy skuteczności kultowych gam pielęgnacyjnych: Rénergie, Génifique oraz Hydra Zen. Z kolei w strefie poświęconej gamie UV Expert dostępna będzie specjalna kamerka UV, która pozwoli sprawdzić działanie filtra SPF w praktyce. To także szansa, by poznać nowości produktowe oraz przetestować bestsellerowe formuły.

Program wydarzenia obejmuje również unikalne warsztaty z pielęgnacji prowadzone przez ekspertów Lancôme. Tematy sesji to m.in. neuronauka w pielęgnacji i sposoby na ukojenie skóry, odbudowa bariery ochronnej z beta-glukanem oraz nowoczesne podejście do pielęgnacji anti-aging. Udział w masterclassach wymaga wcześniejszej rejestracji w aplikacji Booksy. Nie zabraknie także zaawansowanych zabiegów wspieranych technologią Beauty Tech: Anti-aging Booster z premierowym urządzeniem Nano-Resurfacer 400 (dostępnym na wyłączność w perfumeriach Douglas od września 2025) oraz Pro Radiance Booster, który wzmacnia i regeneruje skórę w zaledwie 10 minut.

W strefie makijażowej goście będą mogli nie tylko wykonać szybkie poprawki makijażu, ale także odkryć idealnie dopasowany odcień podkładu. Dzięki innowacyjnemu urządzeniu Shade Finder, które analizuje zarówno ton, jak i podton skóry, eksperci makijażowi Lancôme pomogą precyzyjnie dobrać formułę i kolor najlepiej odpowiadający indywidualnym potrzebom.

Na miejscu znajdzie się także specjalna strefa perfumerii Douglas – partnera wydarzenia – gdzie będzie można kupić produkty pielęgnacyjne Lancôme. Dla osób, które dokonają zakupów powyżej 399 zł, przygotowano wyjątkowe niespodzianki.

Zapisy na masterclassydostępne są na platformie Booksy: https://lancomeskinscienceclub.booksy.com/