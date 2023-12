Odkryj świąteczne smaki z Costa Coffee

Świąteczne przyjemności od Costa Coffee

Miłośnicy kaw zimowych będą mieli okazję skosztować dwóch nowych pozycji, które pojawią się w świątecznym menu Costa Coffee: Marcepanowa Latte, to kawa, która jest inspirowana recepturą stworzoną przez baristę z konkursu Barista of the Year w Costa Coffee. Nowa kawa łączy w sobie smak i aromat marcepanu i migdałów. Kawa zwieńczona jest bitą śmietaną i mielonymi migdałami. Cudownym dopełnieniem świątecznej oferty jest też Toffee Cake Latte i Toffee Cake Frappé o smaku karmelu i ciasteczek. Kawa występuje w wersji na ciepło i na zimno z dodatkiem bitej śmietany, polewy i chrupiącej posypki.

Mocno korzenna, aromatyczna i słodka to słynna już Piernikowa Latte – klasyk wśród kaw świątecznych. Pozycja, na którą goście czekają przez cały rok, w tym sezonie występuje w odświeżonej wersji – z dodatkiem bitej śmietany i piernikowego ludzika.

Rozgrzewające smaki

W świątecznym zestawie nie może zabraknąć gorącej czekolady. Ta w ofercie Costa Coffee udekorowana została bitą śmietaną, karmelową polewą i chrupiącą posypką – Toffee Cake Hot Chocolate będzie idealną propozycją, dla tych, którzy zimą poszukują alternatywy dla kawy. To niejedyna niekawowa propozycja w ofercie kawiarni. Wśród napojów królują aromatyczna i rozgrzewająca Herbata Premium z goździkami i pomarańczą z dodatkiem miodu i cynamonu oraz Herbata Premium z imbirem i żurawiną z miodem i rozmarynem, a także Cydrowy Czar, czyli rozgrzewający napój, który łączy w sobie słodycz jabłka z nutami korzennymi cynamonu i anyżu, udekorowany pomarańczą.

Słodkie klasyki

Nic tak nie poprawia nastroju w chłodne dni jak połączenie aromatycznego napoju i pysznego ciasta. Dlatego wśród deserów nie mogło zabraknąć kremowego sernika na kruchym spodzie oblanego białą czekoladą z kruszonką, ciasta z jabłkami i bakaliami przekładanego musem morelowym oraz klasycznego miodownika z wyczuwalnymi świątecznymi smakami, takimi jak miód, cynamon, kakao i goździki. “Koniec roku to dla nas bardzo intensywny, ale też wyjątkowy czas. Staramy się, aby oferta świąteczna była jak najbardziej dopasowana do potrzeb naszych gości. W tym roku stawiamy na tradycyjne świąteczne smaki w nowym “costowym” wydaniu. Sięgamy po sprawdzone zimowe przyprawy, którymi wzbogacamy nasze kawy, napoje i ciasta. Dbamy o to, aby w menu zawsze znalazły się ulubione pozycje naszych gości, jak choćby Piernikowa Latte, na którą wszyscy czekają przez cały rok. Uwielbiamy też zaskakiwać gości nowymi smakami, dlatego wśród nowości pojawią się Toffee Cake Latte i Marcepanowa Latte, która inspirowana jest recepturą stworzoną przez baristę z konkursu Barista of the Year organizowanego corocznie przez Costa Coffee we wszystkich krajach na świecie – mówi Agnieszka Bobrukiewicz, Commercial Marketing Director w Costa Coffee. To na czym najbardziej nam zależy, to, żeby przestrzeń naszych kawiarni była miejscem, w którym można odpocząć po świątecznych zakupach, spotkać się z przyjaciółmi i celebrować ten wyjątkowy okres w gronie najbliższych – dodaje.

W okresie zimowym zmienia się nie tylko oferta, lecz także wystrój w kawiarniach Costa Coffee. Od 1 grudnia w kawiarniach Costa Coffee dominować będą świąteczne dekoracje, a jedna z kluczowych kawiarni w Warszawie – Złote Tarasy – zamieni się w baśniowy świat fantazji, marzeń i snów. Na czas kampanii zimowej napoje serwowane będą w specjalnie zaprojektowanych, świątecznych kubkach, na które goście czekają z niecierpliwością. W kawiarniach Costa Coffee dostępna będzie również oferta ciast w całości, które będzie można zamówić do domu lub na spotkania świąteczne. Od 1 grudnia w aplikacji Costa Coffee Club dostępny będzie kalendarz adwentowy, w którym każdego dnia ukryte będą superpromocje, a od 27 do 31 grudnia dostępne będą promocje z wielkim odliczaniem do Nowego Roku.

i Autor: Materiały prasowe Costa Coffee

i Autor: Materiały prasowe Costa Coffee