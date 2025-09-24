Odkryłam sprytny trik na lwią zmarszczkę. 5 minut wieczorem, a bruzda między brwiami zaczęła znikać

Lwia zmarszczka to powszechny problem, który dotyka wiele osób, niezależnie od wieku.

Zamiast drogich zabiegów, wypróbuj prosty, darmowy sposób na jej redukcję.

Poznaj technikę masażu twarzy, która w zaledwie 5 minut dziennie może zdziałać cuda.

Odkryj sprawdzony trik z bańką, który wygładzi Twoją skórę i zmniejszy widoczność zmarszczek!

Odkryłam sprytny trik na lwią zmarszczkę. Wystarczyło 5 minut wieczorem

Zmarszczki na twarzy mogą pojawiać się już około 25. roku życia. Oczywiście tempo starzenia się naszej skóry w dużej mierze zależy od predyspozycji genetycznych, ale także trybu życia, ja prowadzimy. Jedną z najczęściej występujących zmarszczek jest pionowa bruzda między brwiami, zwana potocznie lwią zmarszczką. Za jej powstanie odpowiada niewielki mięsień, który marszczy brwi. Dlatego też jest ona uznawana za zmianę mimiczną. Pojawia zarówno u kobiet, jak i mężczyzn w każdym wieku i wielu jej posiadaczy zastanawia się jak pozbyć się lwiej zmarszczki. Można oczywiście zdecydować się na botoks, jednak należy pamiętać o regularnym wykonywaniu tego zabiegu, aby oczekiwany efekt się utrzymał. I także trzeba się liczyć ze sporym kosztem, gdyż ceny usunięcia lwiej zmarszczki botoksem to około 600-800 złotych. Niektórzy starają się zmienić nawyki pielęgnacyjne, wprowadzając kosmetyki przeciwzmarszczkowe i pobudzające produkcję kolagenu. Oczywiście to cenna dla skóry zmiana. Jeśli jednak chcesz pozbyć się lwiej zmarszczki nieinwazyjnie i za darmo to postaw na masaż twarzy. Wystarczy poświęcić na niego dosłownie 5 minut każdego wieczora, aby zmniejszyć lwią zmarszczkę i wygładzić cerę.

Domowy masaż twarzy to doskonały sposób na lwią zmarszczkę

Odpowiednio wykonany masaż twarzy może zdziałać cuda. Ujędrni skórę i co za tym idzie, zredukuje widoczne na niej zmarszczki. A jak usunąć lwią zmarszczkę za pomocą masażu? Domowy sposób na lwią zmarszczkę zaprezentowała na Instagramie ekspertka od urody @pani_bossa. Polega on na masażu małą bańką okolicy znajdującej się między brwiami. Jak wykonać masaż lwiej zmarszczki?

Nałóż dużą ilość oliwki w miejscu powstawania zmarszczki. Pamiętaj, że przy użyciu bańki należy ją ścisnąć przed przyssaniem i przed oderwaniem, aby nie ciągnąć skóry

- instruuje @pani_bossa. Potem krok po kroku daje wskazówki, jak wykonywać masaż bańką na bruzdę między brwiami.

Przyłóż bańkę na środku między brwiami i pociągłymi ruchami rozmasuj to miejsce przez 40-60 sekund. Przyłóż bańkę na środku między brwiami i wykonuj kółka. Jeśli się odklei, to nic nie szkodzi. Przyssij ją na nowo i kontynuuj 40-60 sekund. Stabilizuj palcami początek brwi. Przyłóż bańkę na środku czoła i kierują ją w stronę drugiej brwi. Tak przez 40-60 sekund. Powtórz to samo z drugą stroną. Przyłóż bańkę na środku czoła i pociągłym ruchem kieruj ją raz w górę i na boki przez 40-60 sekund. A na koniec powtórz pierwszy ruch.

- instruuje w dodanym przez siebie filmiku w mediach społecznościowych.