Rozgnieć na papkę i wmasuj w przesuszone włosy. Po 15 minutach będą nawilżone i gładkie niczym tafla wody. Naturalna odżywka do suchych włosów

Naturalna odżywka do suchych włosów
Szorstkie, matowe, łamliwe i trudne do rozczesania kosmyki to zmora wielu kobiet. W końcu chyba każda z nas marzy o gładkich, lśniących i zdrowo wyglądających pasmach na głowie. Oczywiście przyczyn przesuszonych włosów jest wiele - od błędów pielęgnacyjnych, po choroby, które negatywnie wpływają na kondycję pasm. Jedną z podstawowych zasad w pielęgnacji włosów jest ich odżywienie. W tym celu stosujemy maski i odżywki, które mają poprawić kondycję kosmyków. Coraz więcej kobiet stosuje kosmetyki do pielęgnacji i chętnie wraca do przepisów naszych babć na naturalne odżywki do włosów. Takie domowe sposoby mogą świetnie wpłynąć na kondycję włosów i ich wygląd. Jedną z najpopularniejszych naturalnych masek do włosów w ostatnich latach jest ta przygotowana na bazie awokado. Jest szczególnie polecana do włosów suchych, puszących się i zniszczonych. Jak na nie działa i jak ją zrobić?
Maska na suche włosy z awokado. Działanie, właściwości
Maseczka z awokado to świetny sposób na nawilżenie i odżywienie suchych włosów. Awokado jest bogate w tłuszcze, witaminy i minerały, które pomagają wzmocnić włosy, nadać im blask i zredukować puszenie. Zawiera naturalne oleje, które głęboko nawilżają włosy. Te oleje wnikają w strukturę włosa, zatrzymując wilgoć i zapobiegając wysuszeniu. Jest też bogate w witaminy (A, B, D, E, K), minerały (potas, magnez) i kwasy tłuszczowe (omega-3, omega-6, omega-9). Te składniki odżywcze odżywiają włosy od nasady aż po końce, wzmacniając je i poprawiając ich kondycję. Witaminy i minerały zawarte w awokado wzmacniają cebulki włosowe, co przyczynia się do zmniejszenia wypadania włosów i stymuluje ich wzrost. Awokado zawiera przeciwutleniacze, takie jak witamina E, które chronią włosy przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, promieniowania UV i zanieczyszczeń środowiska. Co więcej - maska z awokado łagodzi podrażnienia skóry głowy, redukuje łupież, poprawia kondycję skóry głowy. Taką naturalną odżywkę do włosów z awokado można przygotować na wiele sposobów.
Rozgnieć i wmasuj w przesuszone włosy. Po 15 minutach będą gładkie niczym tafla wody
Maskę z awokado można przygotować na kilka sposobów i każdy z nich przyniesie wiele korzyści dla pasm na głowie. Najprostszym przepisem na odżywkę jest rozgniecenie jednego awokado w misce i nałożenie go na wilgotne włosy, zaczynając od nasady, a kończąc na końcówkach. Delikatnie wmasuj maseczkę we włosy i skórę głowy. Następnie nałóż czepek foliowy lub owiń włosy folią spożywczą, a następnie ciepłym ręcznikiem. Pozostaw na 15 minut, spłucz ciepłą wodą, a na koniec umyj pasma delikatnym szamponem. Po tym czasie nawet bardzo suche włosy odzyskają sprężystość, będą gładkie niczym tafla wody. Taką maskę z awokado warto stosować 1 raz w tygodniu.
Domowa maska na suche włosy z awokado. Przepisy
Domową maskę z awokado na włosy można przygotować w wielu wersjach. Warto dodawać do owocu inne składniki, które wzmocnią działanie odżywki. Poniżej kilka propozycji masek do suchych włosów.
Maseczka z awokado i oliwy z oliwek
Składniki:
- 1 dojrzałe awokado
- 2 łyżki oliwy z oliwek
Przygotowanie i stosowanie:
- Rozgnieć awokado widelcem lub zblenduj na gładką masę.
- Dodaj oliwę z oliwek i dokładnie wymieszaj.
- Nałóż maseczkę na wilgotne włosy, zaczynając od nasady, a kończąc na końcówkach.
- Delikatnie wmasuj maseczkę we włosy i skórę głowy.
- Załóż czepek foliowy lub owiń włosy folią spożywczą, a następnie ciepłym ręcznikiem.
- Pozostaw na 30-60 minut. Dokładnie spłucz ciepłą wodą, a następnie umyj włosy delikatnym szamponem.
Maseczka z awokado, miodu i jajka
Składniki:
- 1 dojrzałe awokado
- 1 łyżka miodu
- 1 jajko
Przygotowanie i stosowanie:
- Rozgnieć awokado widelcem lub zblenduj na gładką masę.
- Dodaj miód i jajko, a następnie dokładnie wymieszaj.
- Nałóż maseczkę na wilgotne włosy, zaczynając od nasady, a kończąc na końcówkach.
- Delikatnie wmasuj maseczkę we włosy i skórę głowy.
- Załóż czepek foliowy lub owiń włosy folią spożywczą, a następnie ciepłym ręcznikiem.
- Pozostaw na 30-60 minut.
- Dokładnie spłucz chłodną wodą (ciepła woda może spowodować ścięcie się jajka), a następnie umyj włosy delikatnym szamponem.
Przyczyny suchych włosów
Suche włosy to powszechny problem, który może być spowodowany wieloma czynnikami. Oto główne przyczyny suchych włosów:
- Niekorzystne warunki atmosferyczne: Słońce, wiatr, suche powietrze, zanieczyszczenia.
- Pielęgnacja: Zbyt częste mycie, ostre szampony, brak odżywki, gorąca stylizacja, farbowanie.
- Zdrowie: Niedobory, odwodnienie, choroby skóry, hormony, stres, leki.
- Genetyka: Naturalnie suche włosy.