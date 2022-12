Olśniewająca sukienka z Pepco za grosze. Z tą kiecką znajomym opadną szczęki. Hit idealny na Sylwestra 2022/2023

To 3 najlepsze fryzury na włosy półdługie dla kobiet po 50-tce. Wygodne i modne w 2023 roku. Będziesz wyglądać młodo, a koleżanki oszaleją z zazdrości

Te kreacje będą najlepsze na sylwestra 2022/2023. Zobacz, jak robi to Magda Narożna (Piękni i Młodzi). Gwiazda Sylwestra Marzeń to źródło inspiracji

Uwielbiana przez Polki marka odzieżowa zamyka aż 240 sklepów. To może być cios dla klientek. Wszystko przez tańszą konkurencję

Obłędny makijaż sylwestrowy 2022/2023. Wizażysta zdradza, jak go zrobić samodzielnie krok po kroku. To banalne!

Obłędna kurtka pikowana dla kobiet na wyprzedaży Lidl. Kosztuje grosze, a jest identyczna jak kultowa kurtka z The North Face za 950 zł

Wystrzałowe promocje w Pepco. Modna sukienka na Sylwestra za grosze

Promocje w Pepco. Podczas sylwestrowej imprezy wiele kobiet chce zabłysnąć i wyglądać olśniewająco. To czas kiedy stawiamy na błyszczące tkaniny, cekiny oraz blask w stylu lat 20-tych. Podczas sylwestrowych imprez rządzą eleganckie kreację z odrobiną fantazji. Taka też jest sukienka z promocji Pepco. To modny fason i wygodny model, w którym będzie czuła się kobieco, ale przy tym komfortowo. Sukienka Sugarfree z promocji Pepco zachwyca klasycznym stylem, niw krępuje ruchów i idealnie sprawdzi się podczas szalonego tańca. Sukienka z promocji Pepcko kosztuje jedynie 70 zł i zdecydowanie sprawdzi się nie tylko podczas Sylwestra. Wykonana jest ona z weluru, dzięki czemu fason sukienki z Pepco jest klasycznie elegancki i bardzo kobiecy. Posiada dekokt w literę "V", który bosko wyszczupli i podkreśli szyję. Delikatne marszczenia na poziomie ramion i rękawów dodają jej lekkości i retro klimatu, a odcięcie w tali podkreśla kobiecą sylwetkę. Sukienka z promocji Pepco to rewelacyjny pomysł na sylwestrową kreację.

Zobacz także: Boskie sukienki sylwestrowe na wyprzedaży w Zara 2022. Eleganckie i wyszczuplające, a kosztują jedynie 29 zł. To sukienki idealne na każdą figurę

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

Sonda Podoba Ci się sukienka z Pepco? Tak, to moje klimaty Sama nie wiem. Ładna ale czegoś jej brakuje To nie mój styl