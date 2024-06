Orzeźwienie, pielęgnacja i… witaminy. Kąpielowe SPA w centrum gorącego lata

Trzy nowe projekty charytatywnych koszulek PEACE FOR ALL od UNIQLO

Blask złotych, słonecznych promieni, upragnione ciepło i niebieskie niebo. Marzenie i kwintesencja wakacji, prawda? Zdecydowanie tak, ale także czas, kiedy ze szczególnym utęsknieniem wyczekujemy orzeźwienia. Eksperci wskazują, że to świetny pretekst do włączenia w domowym SPA relaksujących kąpieli. Królewska para domowego relaksu to bezsprzecznie dobry, regenerujący żel pod prysznic i nawilżające mydełko do rąk. Kosmetolodzy podpowiadają, że perfekcyjne oczyszczenie to „plus sto procent” do relaksu w upalne dni i drugie „plus sto” do pielęgnacji ciała.

Duet: orzeźwienie i cenne składniki

Jednym z filarów perfekcyjnej pielęgnacji ciała jest skuteczne oczyszczenie. Kosmetolodzy wskazują, że celem numer jeden domowego SPA dla ciała jest kąpiel, która pozostawia skórę nawilżoną, odżywioną i pięknie pachnącą. Według ekspertów bezcennym partnerem w kąpieli jest żel pod prysznic, który nie tylko zawiera cenne składniki nawilżające, ale także wspiera skórę kompleksem witamin, prebiotyków i antyoksydantów. – Letnia kąpiel, oczywiście, powinna być orzeźwiająca i przyjemna, ale także efektywna. Dzięki zastosowaniu żeli pod prysznic z prebiotykami, witaminami oraz antyoksydantami, wspieramy skórę oraz budujemy jej odporność. To niezwykle istotne, szczególnie w czasie upałów, kiedy mamy do czynienia ze zwiększeniem oddziaływania niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, ekspozycja na słońce, czy przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, Ekspert marki BAŚKA. – Szukajmy produktów z prebiotykami, jak np. Żel pod prysznic BAŚKA jogurtowo-mleczny oraz takich, które zawierają witaminy, jak Żel pod prysznic BAŚKA jabłuszkowy. Lato do doskonały czas, by kształtować w sobie dobre nawyki pielęgnacyjne – także w domowym SPA i w podróży – dodaje.

Z letnią pielęgnacją… ręka w rękę!

Pierwszy letni beauty-obowiązek względem dłoni? Nawilżenie. To jasne! Nie zawsze jednak pamiętamy, że o nawilżeniu decyduje nie tylko dobór odpowiedniego kremu, ale także mydła do rąk. Kosmetolodzy wskazują, że warto sięgać po preparaty myjące z gliceryną, które zapobiegają przeznaskórkowej utracie wody. W ten sposób zwiększamy efektywność codziennej pielęgnacji.

– Regularne nawilżanie skóry dłoni latem jest absolutnie konieczne. To właśnie dłonie są „beneficjentem” naszych kąpieli w słonej wodzie, uprawiania sportów ekstremalnych… i nie tylko, ponieważ także przebywanie w przestrzeni biurowej to dla nich prawdziwe wyzwanie z uwagi na wszechobecną klimatyzację. Włączmy do domowego, letniego SPA glicerynowe mydła, które świetnie zapobiegną wysuszaniu dłoni. To ważne, byśmy utrwaliły w sobie dobre nawyki i miały sprawdzone kosmetyki zawsze przy sobie – mówi Agnieszka Kowalska.

Piękny zapach dla doskonałego nastroju

Eksperci wskazują, że dla osiągnięcia perfekcyjnych efektów pielęgnacji ciała i dłoni konieczne jest wdrożenie zasady regularności. A zatem – co najmniej kwadransa dla rytuału pielęgnacyjnego w ciągu każdego dnia. To zadanie nie zawsze jest łatwe… ale wakacje to doskonały czas dla beauty-wyzwań. – Kosmetyki do mycia i kąpieli, które pięknie pachną owocami i uwodzą zmysły, doskonale motywują nas do tego, byśmy zawsze pamiętały o „naszym” kwadransie dla duetu: oczyszczenie i nawilżenie – mówi Agnieszka Kowalska.

Żel pod prysznic BAŚKA jabłuszkowy

Żel pod prysznic o świeżym zapachu zielonych, soczystych jabłek, który łagodnie myje i pielęgnuje skórę. Formuła bazująca na ekstrakcie z jabłka, który jest bogactwem soli mineralnych i witamin, dzięki czemu wykazuje działanie nawilżające, antyoksdacyjne i wygładzające. Jego właściwości wzmacnia kwas mlekowy, korzystnie wpływający na łagodzenie podrażnień i elastyczność skóry. Gęsta konsystencja otula skórę i przywodzi na myśl soczyste owoce z pobliskiego sadu.

BAŚKA mydło w płynie o zapachu jeżyn

Przeznaczone do mycia dłoni. Specjalnie dobrana formuła zapewni dłoniom natychmiastową czystość i pielęgnację. Zmysłowy zapach leśnych jeżyn przynosi dobry nastrój i poprawia samopoczucie.

i Autor: materiał prasowy Baśka