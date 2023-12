Oto Kobieca Marka Roku 2023

Awesome Cosmetics oferuje kosmetyki zawierające składniki pochodzenia naturalnego przeznaczone dla kobiet, które oczekują efektów. Bo to właśnie efekty, które ma przynosić codzienna pielęgnacja, są najważniejsze. W ofercie Awesome Cosmetics znajduje się obecnie 6 zróżnicowanych produktów z serii anti-aging: Esencja tonizująca anti-aging Feel the Fresh, Krem na dzień Day Treatment, Krem na noc Night Treatment, Krem pod oczy Feel the Wake, Płyn micelarny Feel Pure oraz Serum Feel the glow. Kosmetyki przeznaczone są dla każdego rodzaju skóry, zwłaszcza tej wymagającej i z pierwszymi oznakami starzenia. To kosmetyki dla wszystkich kobiet, które chcą cieszyć się zdrową, piękną skórą pełną blasku jak najdłużej.

Co więcej, Awesome Cosmetics jest w Polsce jedyną i pierwszą marką, która w swoich kosmetykach stosuje hypskin. Jest to bioaktywna substancja naturalnego pochodzenia, pozyskiwana jest z ekstraktu z rzadkiej odmiany alg morskich. Badania producenta pokazują, że działanie 1% hypskinu może być porównywalne do działania 0,3% retinolu.

Regeneracja skóry, którą oferuje Hypskin, odbywa się na poziomie stymulacji konkretnych genów. Składnik, zawarty w kosmetykach Awesome, stymuluje skórę do produkcji cytokin, które działają w głębszych jej warstwach – nie tylko na poziomie naskórka, ale także skóry właściwej. Pozwala to na przykład na bardziej równomierne wytwarzanie przez skórę melaniny, a w rezultacie – zmniejszenie podatności na przebarwienia. Hypskin ma zatem działanie podobne do retinolu, ale wykazuje znacznie niższy potencjał drażniący. Nie jest fotouczulający, ani nie jest konieczne budowanie na niego tolerancji. Wydaje się zatem świetną alternatywą dla osób, które chciałyby doświadczyć natychmiastowych efektów.

Seria kosmetyków anti-aging marki Awesome Cosmetics za spełnianie najwyższych standardów oraz podejście do swoich klientek, została wyróżniona tytułem Kobiecej Marki Roku 2023. Tytuł, jaki otrzymała polska marka, jest wyrazem uznania za wysiłek wkładany przez firmę w celu zapewnienia najwyższej jakości oferowanych produktów i usług.

Kosmetyki Awesome w ponad 90% wykorzystują składniki pochodzenia naturalnego – marka o wszystkich rzetelnie informuje klientki w imię idei: transparentność to podstawa budowania dobrych relacji. Wszystkie produkty są w 100% wegańskie i zawierają stężenia, które dają efekty działania. Nic dziwnego, że Awesome Cosmetics doceniono tytułem Kobiecej Marki Roku 2023 za bycie marką wyjątkową, godną zaufania, nowoczesną i… bezkonkurencyjną. Awesome nie definiuje swoich Klientek pod kątem wieku, koloru skóry, zamieszkania czy statusu. Najważniejsze są oczekiwania kobiet oraz to, że jak mówią twórcy marki – “każda z nas jest unikalnie wspaniała i idealnie nieidealna”. Każda z nas jest Awesome.

i Autor: Materiały prasowe Awesome