Oto najcenniejsze kobiece marki osobiste w polskiej branży modowej. Maffashion na czele

Maffashion – od bloga modowego do gwiazdy show biznesu

Liderką branży modowej w tegorocznym zestawieniu została Maffashion – Julia Kuczyńska. Wartość ekspozycji jej marki osobistej w mediach została oszacowana przez ekspertów z IMM na 81,9 mln zł, a zasięg informacji na jej temat wyniósł ponad 536 mln. Oznacza to, że statystyczna osoba w wieku od 15 r. ż. mogła mieć kontakt z treściami o influencerce średnio 17 razy.

Kariera Maffashion to przykład drogi od anonimowej blogerki do jednej z najbardziej wpływowych postaci polskiego internetu. Zaczynała od bloga modowego, a dziś jest przedsiębiorczynią i jedną z prekursorek polskiego influencer marketingu. Na Instagramie zgromadziła ponad 3,5 mln interakcji w analizowanym przez IMM okresie 12 miesięcy – to najlepszy wynik w całej kategorii.

Maffashion aktywnie łączy świat internetu z show-biznesem. W ubiegłym roku zajęła trzecie miejsce w programie „Taniec z Gwiazdami”, była obecna na galach i pokazach mody (m.in. Macieja Zienia), w jury nagród „VIVA! Najlepsze dla Urody” oraz w finałach telewizyjnych formatów, takich jak „You Can Dance”. Jednocześnie media szeroko komentowały jej życie prywatne.

Anja Rubik – supermodelka ze społeczną misją

Drugą pozycję w zestawieniu zajęła Anja Rubik, której wartość ekspozycji marki osobistej osiągnęła wartość 56,2 mln zł, a jej obecność w mediach przełożyła się na 237,7 mln kontaktów z przekazem – statystyczna osoba w Polsce mogła więc mieć kontakt treściami wzmiankującymi supermodelkę średnio 7 razy. Anja Rubik już od kilku lat koncentruje się przede wszystkim na działalności społecznej i aktywistycznej. Głośno mówi o prawach kobiet i edukacji seksualnej – jest założycielką fundacji Sexed.pl, która promuje rzetelną edukację seksualną w Polsce. Wydała także przewodnik dla rodziców na temat dojrzewania.

W minionym roku Rubik została uhonorowana Medalem Wolności Słowa Fundacji Grand Press w kategorii „Obywatelka”. Jej głos wybrzmiewa także na kongresach i konferencjach, m.in. Impact’25, gdzie podkreślała, jak skutecznie wykorzystywać popularność, by inspirować do pozytywnych zmian.

Jessica Mercedes – pionierka wśród blogerek modowych

Na trzecim miejscu uplasowała się Jessica Mercedes-Kirschner – kolejna pionierka polskiej blogosfery modowej. Wartość medialna ekspozycji jej marki wyniosła 52,5 mln zł, a zasięg publicznych treści ją przywołujących – 275,1 mln potencjalnych kontaktów z przekazem (statystyczna osoba w Polsce mogła zetknąć się marką osobistą influencerki średnio 9 razy). Swoją pasję do stylu i mody Jessica Mercedes przełożyła na biznes, tworząc dwie własne marki: Moiess (stroje kąpielowe) oraz Veclaim (odzież). Choć w przeszłości jej działalność budziła kontrowersje, Jessica Mercedes udowodniła, że potrafi skutecznie prowadzić biznes.

W analizowanym przez ekspertów z IMM okresie influencerka była widoczna w programie „Azja Express”, uczestniczyła w Fashion Weekach w Nowym Jorku i Paryżu oraz była obecna na licznych wydarzeniach branżowych. Media chętnie komentowały jej stylizacje i aktywność w social mediach. Wspólnie z Magdą Gessler wystawiła na aukcji WOŚP czas spędzony z nimi, określany jako „randka” z gwiazdami.

Wśród TOP 15 branży modowej znalazło się po pięć projektantek, modelek, a także influencerek modowych. To pokazuje, jak bardzo zmienił się obraz tej branży w ostatnich latach. Moda, która jeszcze niedawno kojarzyła się głównie z ekskluzywnymi wybiegami i wielkimi domami mody, dziś w dużej mierze przeniosła się do internetu. Dzięki mediom społecznościowym, aby zaistnieć w świecie mody, nie trzeba już być ani top modelką, ani projektantką luksusowych marek – wystarczy autentyczny styl, kreatywność i lojalna społeczność online. Dowodem na to jest fakt, że na podium rankingu znalazły się aż dwie influencerki: Maffashion oraz Jessica Mercedes

– zauważa Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM.