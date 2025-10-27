Piekno zaczyna sie w komórce! Bo pielęgnacja to coś więcej niż kremy

PIĘKNO JAKO FUNKCJA ZDROWIA

Trend Metabolic Beauty redefiniuje pojęcie urody. To już nie tylko pielęgnacja zewnętrzna, lecz holistyczne wsparcie metabolizmu skóry – jej zdolności do regeneracji, odnowy i komunikacji międzykomórkowej. To filozofia „beauty in & out”, w której piękno staje się naturalnym efektem zdrowych procesów komórkowych.

Jak podkreślają eksperci Mintel, kierunek ten wymaga od marek głębszego zrozumienia biologii skóry i wdrażania rozwiązań działających na poziomie komórkowym. W tym właśnie obszarze Sesderma od lat jest pionierem.

35 LAT NAUKI W SŁUŻBIE SKÓRY

Marka została założona przez dr. Gabriela Serrano, dermatologa i naukowca, który od początku swojej kariery łączył medycynę, biotechnologię i kosmetologię. Sesderma jako jedna z pierwszych wprowadziła do dermokosmetyki nanotechnologię – system transportu składników aktywnych w głębsze warstwy skóry o udowodnionej skuteczności.

Dziś, kontynuując ten kierunek, Sesderma rozwija koncepcję egzosomów – mikroskopijnych nośników informacji między komórkami, które działają jak naturalni „kurierzy” regeneracji.

„Egzosomy to przyszłość medycyny regeneracyjnej i pielęgnacji skóry. Wspierają komunikację między komórkami i pobudzają ich własny potencjał naprawczy. W Sesdermie od lat wierzymy, że działanie na poziomie komórki daje prawdziwe, trwałe efekty” – mówi dr Gabriel Serrano, założyciel marki Sesderma.

EXOSES – ESENCJA METABOLIC BEAUTY

W odpowiedzi na najnowsze odkrycia powstała linia Sesderma Exoses, łącząca egzosomy pochodzenia bakteryjnego z innymi składnikami aktywnymi: retinoidem HPR, krzemem organicznym, wąkrotą azjatycką, witaminą C, niacynamidem, arbutyną, kwasem hialuronowym i ceramidami.

To innowacyjna „terapia naprawcza” dla skóry, która:

poprawia jędrności skóry u 95% testujących

poprawia elastyczności skóry u 74% testujących

poprawia retencji wody w naskórku, i wzmocnienie funkcji barierowej skóry u 86% testujących

To więcej niż trend – to kolejny etap ewolucji pielęgnacji, w którym nauka staje się kluczem do piękna, ponieważ skóra odzyskuje wrodzoną zdolność do samoodnowy. Odkryj przyszłość pielęgnacji z EXOSES – Twoja skóra zasługuje na to, co najlepsze.