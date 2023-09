Pielęgnacja dla zabieganej mamy

Co zawiera Zestaw Zabieganej Mamy? Wszystko, czego bardzo zajęta kobieta potrzebuje i co pozwoli jej zadbać o siebie kompleksowo przez tę małą chwilę, jaką ma tylko dla siebie. Mama znajdzie w nim dwa najbardziej pożądane kosmetyki – Divine Cream, czyli krem nawilżająco-odmładzający 3 w 1: na dzień, krem na noc i krem pod oczy oraz Supreme Balm bez wody, który zatroszczy się o nawet najbardziej wymagającą skórę całego ciała. Co więcej, te bestsellery Samarité występują w dwóch pojemnościach, klasycznej i mini, ponieważ w skład Zestawu Zabieganej Mamy wchodzi również Mini Gift Set. Ofertę uzupełnia mini Supreme Cleanser, czyli prebiotyczny żel do mycia ciała i włosów.

Divine Cream to bezolejowy kosmetyk 3 w 1: krem na dzień, na noc i pod oczy, okrzyknięty Kremem Wszech Czasów portalu wizaż.pl. Zawiera 33 naturalne ekstrakty, 0% olejów, 0% kontrowersyjnych składników i sztucznych substancji zapachowych, za to 93% składników pochodzenia naturalnego. Jest rekomendowany dla każdego rodzaju cery, poprawia kondycję skóry i ją odmładza: nawilża, redukuje zmarszczki, liftinguje, wzmacnia naczynka, zmniejsza opuchnięcia i cienie pod oczami, normalizuje wydzielanie sebum, a także przyjemnie koi. W Zestawie Zabieganej Mamy występuje w dwóch pojemnościach 45 ml + 15 ml.

Zobacz także: Moda na jesień i zimę 2023/2024. Te rajstopy będą trendy. Co będzie modne?

Supreme Balm to natomiast wielozadaniowy preparat do zadań specjalnych, nagrodzony tytułem Kosmetyk Wszech Czasów portalu wizaż.pl. Nie zawiera wody, której miejsce zastąpiono bogactwem pielęgnujących składników. Supreme Balm długotrwale regeneruje skórę przez 48 h, nawilża, natłuszcza i uelastycznia, wygładza oraz ujędrnia. Łagodzi podrażnienia, koi i przyspiesza gojenie naskórka. Balm ma aż 33 zastosowania, można go używać m. in. jako produkt do ciała i twarzy, krem pod oczy, odżywkę na końcówki włosów, balsam do ust, preparat do demakijażu, a nawet jako lubrykant. W Zestawie Zabieganej Mamy występuje w dwóch pojemnościach 90 ml + 15 ml.

Supreme Cleanser to najskuteczniejszy wielozadaniowy preparat 4 w 1. Skrupulatnie oczyszcza skórę twarzy, okolic oczu i całego ciała, nie zaburzając jej naturalnej flory bakteryjnej. Za sprawą harmonijnie dobranej kompozycji roślin, starannie pozbawia skórę wszelkich zanieczyszczeń, sprawiając, że oddycha z ulgą, jest wyciszona, a przy tym naturalnie promienna. Prebiotyczny żel Supreme Cleanser jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, nawet tych z problemami dermatologicznymi. Ma aż 15 zastosowań, m. in. oczyszcza ciało i włosy, może być stosowany jako preparat do higieny intymnej, niweluje świąd i podrażnienia, pomoże oczyścić akcesoria do makijażu, a nawet odnajdzie się w roli płynu do prania delikatnych tkanin. W Zestawie Zabieganej Mamy występuje w pojemności 250 ml.

i Autor: Materiały prasowe Samarité

i Autor: materiały prasowe Suprime Balm Samarite